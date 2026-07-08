ترامپ تۇركياعا F-35 جويعىش ۇشاقتارىن ساتۋ ماسەلەسىن قاراستىرادى
استانا. KAZINFORM - انكارادا وتكەن ناتو سامميتىنىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تۇركياعا امەريكاندىق F-35 جويعىش ۇشاقتارىن ساتىپ الۋعا رۇقسات بەرۋدى قاراستىراتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلادى قازاقپاراتتىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى ABC News ارناسىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ.
تۇركيا قازىرگى ۋاقىتتا ا ق ش- تىڭ F-35 باعدارلاماسىنا قوسىلۋعا تىرىسىپ جاتىر. ءبىراق بۇعان ا ق ش سانكسيالارى اسەر ەتىپ جاتىر. ترامپ ءوزىنىڭ اكىمشىلىگى تۇركياعا قارسى سانكسيالاردى الىپ تاستاۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتقانىن مالىمدەدى. «سىزگە ءبىز سانكسيالاردى الىپ تاستايىن دەپ جاتىرمىز دەپ ايتا الامىن» دەدى ول.
ا ق ش پرەزيدەنتى ءوز ەلىنىڭ تۇركيامەن تىعىز قارىم-قاتىناستا ەكەنىن، ال تۇركيا باسقا ەلدەرگە قاراعاندا الدەقايدا بەيىمدەلگىش ەكەنىن مالىمدەدى. تۇركيا يران ماسەلەسىندە باسقا ناتو ەلدەرىنە قاراعاندا «كوبىرەك كومەكتەسەدى».
ترامپ تاعى دا ناتونىڭ باسقا وداقتاستارىن ا ق ش اسكەري وپەراتسيالارىنا قاتىسۋدان باس تارتقانى ءۇشىن سىنعا الدى.
- مەنىڭ ناتودان قاتتى كوڭىلىم قالدى. شىنىمدى ايتسام، ەگەر كونفەرەنسيا مەنىڭ دوسىم وتە مىقتى كوشباسشى بولىپ تابىلاتىن تۇركيادا وتپەگەندە، كەلمەس ەدىم، - دەدى دونالد ترامپ.
ترامپ تاعى دا وداقتىڭ بار ەكەنىنە كۇمان كەلتىرىپ، يران ماسەلەسىندە ا ق ش- قا كومەكتەسۋدەن باس تارتقان ەلدەردى اتاپ ءوتتى.
- يتاليا بىزدەن باس تارتتى، گەرمانيا بىزدەن باس تارتتى، فرانسيا بىزدەن باس تارتتى. ءبىراق نەگە ءبىز جۇزدەگەن ميلليارد دوللار جۇمسايمىز، ال ولار ءبىزدى قولدامايدى؟ ءبىز ولاردى ءارقاشان قولدادىق، - دەپ اتاپ ءوتتى ا ق ش پرەزيدەنتى.
انكاراداعى ناتو سامميتى اياسىندا حالىقارالىق پىكىرتالاستار وتەتىنىن جازعان ەدىك.