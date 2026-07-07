ترامپ تۇركياعا باردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ناتو سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تۇركياعا باردى.
پرەزيدەنت مىنگەن ۇشاق انكارا حالىقارالىق اۋەجايىنا قوندى. ساپار بارىسىندا ترامپ تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعانمەن كەزدەسەدى. كەلىسسوزدە ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەن وڭىردەگى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى تالقىلانادى.
The New York Times باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ترامپ كەزدەسۋدە تۇركيانى F-35 جويعىش ۇشاقتارى باعدارلاماسىنا قايتا قوسۋ مۇمكىندىگىن ۇسىنباق. باسىلىم دەرەگىنە قاراعاندا، ا ق ش اكىمشىلىگى مۇنداي كەلىسىمنىڭ جولدارىن الدىن الا قاراستىرىپ جاتىر.
الايدا بۇل ماسەلەنى شەشۋگە ا ق ش زاڭناماسى كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر. قولدانىستاعى زاڭ بويىنشا تۇركيا رەسەيدەن ساتىپ العان س-400 اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىنەن تولىق باس تارتپايىنشا، وعان F-35 ۇشاقتارىن ساتۋعا رۇقسات بەرىلمەيدى.
بۇل شەكتەۋ 2019-جىلى دونالد ترامپتىڭ العاشقى پرەزيدەنتتىك كەزەڭىندە ەنگىزىلگەن. سول كەزدە اق ءۇي تۇركيانىڭ رەسەيدىڭ س-400 جۇيەسىن ساتىپ الۋى ناتوداعى وداقتاستار اراسىنداعى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا قايشى كەلەتىنىن مالىمدەگەن.
قازىر ۆاشينگتون ماسەلەنى شەشۋدىڭ بىرنەشە جولىن قاراستىرىپ جاتىر. سونىڭ ءبىرى - تۇركياداعى س-400 كەشەندەرىن ءۇشىنشى مەملەكەتكە بەرۋ. تاعى ءبىر نۇسقا - بۇل جۇيەلەردى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرمەيتىندەي ەتىپ تەحنيكالىق تۇرعىدان ىستەن شىعارۋ.
The New York Times مالىمەتىنشە، ءتورت جىل بۇرىن اق ۇيدە س-400 كەشەندەرىن ۋكرايناعا بەرۋ نۇسقاسى دا تالقىلانعان. الايدا قازىر بۇل سەناريدىڭ جۇزەگە اسۋى ەكىتالاي دەپ باعالانىپ وتىر.