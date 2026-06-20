ترامپ رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋعا ۋادە بەردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى قاقتىعىستى رەتتەۋ كۇتكەننەن كۇردەلى بولىپ شىققانىن ايتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىستى اياقتاۋعا كۇش سالىپ جاتقانىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇدەرىس باستاپقىدا ويلاعاننان الدەقايدا كۇردەلى بولىپ شىققان.
ABC News ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەندريۋس اسكەري اۋە بازاسىندا جۋرناليستەر الدىندا سويلەگەن ترامپ قاقتىعىستى تەزىرەك رەتتەۋگە ۇمىتتەنگەنىن، الايدا كەلىسسوزدەر وڭاي جۇرمەي جاتقانىن ايتتى.
ءبىز ۋكراينا مەن رەسەي اراسىنداعى سوعىستى اياقتاۋعا تىرىسىپ جاتىرمىز. ونىڭ اياقتالعانىن كورگىم كەلەدى. مەن مۇنى ەڭ وڭاي شەشىلەتىن ماسەلە بولادى دەپ ويلاعانمىن، ءبىراق ول ءسال كۇردەلىرەك بولىپ شىقتى. دەگەنمەن ءبىز بۇعان قول جەتكىزەمىز، - دەدى ترامپ.
سونىمەن قاتار ا ق ش پرەزيدەنتى دجو بايدەن اكىمشىلىگى كەزىندە ۋكرايناعا كورسەتىلگەن امەريكالىق كومەكتىڭ كولەمىن تاعى دا سىنعا الدى.
ترامپتىڭ پىكىرىنشە، كيەۆكە بەرىلگەن امەريكالىق قارۋ-جاراقتىڭ شىعىنىن ەۋروپا ەلدەرى وتەۋى ءتيىس ەدى.
دجو بايدەننىڭ كەزىندە ا ق ش ۋكرايناعا بەرگەن 350 ميلليارد دوللارلىق قارۋ-جاراقتىڭ اقىسىن ەۋروپا تولەۋى كەرەك بولاتىن، - دەدى ول.