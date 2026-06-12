ترامپ گرەنلانديادان كەيىن ءۇندى مۇحيتىنداعى چاگوس ارالدارىن ساتىپ العىسى كەلەدى
استانا. kazinform – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ستراتەگيالىق ماڭىزدى ديەگو گارسيا اسكەري بازاسىن ۇزاق ۋاقىت باقىلاۋدا ۇستاۋ ءۇشىن ءۇندى مۇحيتىنداعى چاگوس ارالدارىن ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.
ا ق ش اكىمشىلىگى چاگوس ارحيپەلاگىن ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر. ول ماۆريكيدەن شامامەن ەكى مىڭ شاقىرىم سولتۇستىك-شىعىستا ورنالاسقان.
The Telegraph باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆاشينگتون ا ق ش-تىڭ شەتەلدەگى ەڭ ماڭىزدى اسكەري نىساندارىنىڭ بىرىنە ىقپالىن جوعالتىپ الۋدان قاۋىپتەنەدى.
چاگوس دە-يۋرە ارحيپەلاگى ماۆريكي قۇرامىنا كىرەدى، ال بۇعان دەيىن ۇلى بريتانيانىڭ باقىلاۋىندا بولعان. ونداعى ەڭ ءىرى ارال - ديەگو-گارسيادا ستراتەگيالىق ماڭىزى زور بىرلەسكەن بريتان-امەريكالىق اسكەري بازا ورنالاسقان. بۇل نىسان ءۇندى مۇحيتى، تاياۋ شىعىس جانە ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرلەرىندەگى وپەراتسيالاردا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
2025-جىلدىڭ مامىرىندا لوندون مەن ماۆريكي چاگوس ارالدارىنا قاتىستى كەلىسىمگە كەلگەن. قۇجاتقا سايكەس، ۇلىبريتانيا ارحيپەلاگقا قاتىستى ماۆريكيدىڭ ەگەمەندىگىن مويىنداۋى ءتيىس بولعان. ەسەسىنە بريتان تاراپى ديەگو-گارسيا بازاسىن تاعى 99 جىل پايدالانۋ قۇقىعىن ساقتاپ قالاتىن ەدى.
باستاپقىدا دونالد ترامپ بۇل كەلىسىمدى قولداعانىمەن، كەيىن ونى «ۇلكەن اقىماقتىق» دەپ سىنادى. 2026 -جىلدىڭ ساۋىرىندە ۇلى بريتانيا ارحيپەلاگتى ماۆريكيگە بەرۋ پروتسەسىن توقتاتتى.
Reuters اگەنتتىگىنە ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ وكىلى حابارلاعانداي، ترامپ ديەگو-گارسيا بازاسىن ەلدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن تاپتىرماس نىسان دەپ سانايدى. ۆاشينگتوندا ارالداردىڭ تولىقتاي ماۆريكي باقىلاۋىنا ءوتۋى امەريكالىق مۇددەلەرگە قوسىمشا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن دەگەن پىكىر بار.
ازىرگە تاراپتار اراسىندا رەسمي كەلىسسوزدەردىڭ باستالعانى تۋرالى مالىمدەمە جاسالعان جوق.
بۇعان دەيىن ا ق ش گرەنلانديانىڭ ءبىر بولىگىن اسكەري بازالار ءۇشىن باقىلاۋىنا الۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.