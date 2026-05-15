ترامپ قىتاي ستۋدەنتتەرىنىڭ ا ق ش-تا ءبىلىم العانىن قالايتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا ساپارمەن جۇرگەن ا ق ش پرەزيدەنتى Donald Trump دونالد ترامپ قىتايلىق ستۋدەنتتەردىڭ ا ق ش ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە ءبىلىم الۋىن قولدايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلادى Lianhe Zaobao.
Fox News تەلەارناسىنىڭ جۇرگىزۋشىسى شون حەننيتيگە بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ شەتەلدىك ستۋدەنتتەردى امەريكالىق وقۋ ورىندارىنا قابىلداماۋ قورلاۋ سياقتى كورىنەتىنىن ايتتى.
- بەلگىلى ءبىر ەلگە «ءبىز سەندەردىڭ ستۋدەنتتەرىڭدى ۋنيۆەرسيتەتتەرىمىزدە كورگىمىز كەلمەيدى» دەپ ايتۋ -وتە قورلايتىن نارسە،-دەدى ول.
ترامپتىڭ سوزىنشە، ەگەر قىتايلىق ستۋدەنتتەر ا ق ش-قا وقۋعا كەلمەسە، ەڭ الدىمەن امەريكالىق ورتا دەڭگەيلى ۋنيۆەرسيتەتتەر زارداپ شەگەدى.
- سودان كەيىن ولار قىتايدىڭ وزىندە جاڭا ۋنيۆەرسيتەتتەر اشا باستايدى،-دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
سوڭعى جىلدارى ا ق ش-تاعى قىتايلىق ستۋدەنتتەر سانى ازايىپ كەلەدى. بۇعان ا ق ش-تاعى ساياسي احۋال، قىتاي ستۋدەنتتەرىنە قاتىستى جاعىمسىز كوزقاراستار، قىتاي ەكونوميكاسىنداعى وزگەرىستەر جانە جەرگىلىكتى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ كۇشەيۋى اسەر ەتكەن.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى قولداعان زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، وتكەن وقۋ جىلىندا ا ق ش-تا 265 مىڭنان استام قىتايلىق ستۋدەنت ءبىلىم العان. الايدا ءۇندىستان قىتايدى باسىپ وزىپ، شەتەلدىك ستۋدەنتتەر سانى بويىنشا ءبىرىنشى ورىنعا شىققان.
سۇحبات بارىسىندا جۇرگىزۋشى قىتايلىق ستۋدەنتتەردىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرگە قاتىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن ماسەلەنى دە كوتەردى. بۇعان جاۋاپ بەرگەن ترامپ:
- شىنىن ايتقاندا، ولار بىزگە ءبىر نارسە جاسادى، ءبىز دە ولارعا ءبىر نارسە جاسادىق،- دەدى.
سونىمەن قاتار ترامپ بۇل ماسەلەدە ءوزىنىڭ كەيبىر كونسەرۆاتيۆتى جاقتاستارىمەن پىكىر قايشىلىعى بار ەكەنىن جاسىرمادى.
- بارلىعى مەنىڭ پىكىرىممەن كەلىسە بەرمەيدى. بۇل كونسەرۆاتورلاردىڭ ۇستانىمىنا ۇقساي بەرمەۋى مۇمكىن. ءبىراق مەن ءوزىمدى كونسەرۆاتوردان گورى، اقىلعا كوبىرەك سۇيەنەتىن ادام دەپ ەسەپتەيمىن،-دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى Marco Rubio ماركو رۋبيو قىتايلىق ستۋدەنتتەردىڭ ۆيزالارىن جاپپاي قايتارىپ الۋ قاجەتتىگىن مالىمدەگەن بولاتىن. سونىمەن قاتار ترامپ اكىمشىلىگى ستۋدەنتتىك ۆيزا راسىمدەۋ كەزىندە الەۋمەتتىك جەلىدەگى جاريالانىمداردى تەكسەرۋدى كۇشەيتىپ، كەي كەزەڭدەردە ۆيزا بەرۋدى ۋاقىتشا توقتاتقان ەدى.
دانا نۇرباقىت