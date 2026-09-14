ترامپ كيەۆتى رەسەيدەگى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا شابۋىل جاساماۋعا ۇندەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ الەمدەگى ديزەل وتىنى تاپشىلىعى تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا ەمەس، رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىسقا بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
رەسەي مۇناي ءوندىرۋ بولجامىن كەيىنگى 17 جىلداعى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە دەيىن ءتۇسىردى. بۇل تۋرالى PBS News جازدى.
دونالد ترامپ ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيدى رەسەيدىڭ ديزەل وتىنى ينفراقۇرىلىمىنا جاسالىپ جاتقان سوققىلاردى توقتاتۋعا ۇندەدى. اق ءۇي باسشىسى بۇل تۋرالى 13-قىركۇيەك، جەكسەنبى كۇنى ءوز وتباسىنا تيەسىلى الاڭدا وتكەن Irish Open گولف تۋرنيرىنە بارعان كەزدە جۋرناليستەرگە ايتتى.
- ءبىز بۇل ماسەلەنى زەلەنسكي مىرزامەن تالقىلادىق. باسقا دا كوپتەگەن نىسان بار. رەسەيدەگى ديزەل وتىنىنا شابۋىل جاساۋدى توقتاتۋىڭىز كەرەك. بۇل بۇكىل الەمگە زيانىن تيگىزىپ جاتىر،- دەدى ترامپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، الەمدەگى ديزەل وتىنى تاپشىلىعى «تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدان ەمەس، رەسەي مەن ۋكراينادا بولىپ جاتقان وقيعالاردان» تۋىنداعان.
ترامپ بۇل مالىمدەمەسىن جۇما كۇنى ا ق ش-تا ديزەل وتىنىنىڭ باعاسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتىپ، ءبىر گاللونى ورتا ەسەپپەن 6 دوللاردان اسقاننان كەيىن جاسادى.
ۋكراينا بىرنەشە ايدان بەرى رەسەيدىڭ مۇناي-گاز سالاسىنا الىس قاشىقتىقتان سوققى بەرىپ كەلەدى. بۇل ەل اۋماعىندا جانارماي جەتكىزىلىمىنە شەكتەۋ ەنگىزىلۋىنە اكەلدى. ال ماسكەۋ شىلدە ايىندا ديزەل وتىنىن ەكسپورتتاۋعا تىيىم سالدى. سونىڭ سالدارىنان الەمدىك نارىقتاعى ونسىز دا شەكتەۋلى ديزەل وتىنىنىڭ كولەمى ودان ءارى قىسقاردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش ۋكرايناداعى جاعدايعا بايلانىستى ماسكەۋ، كيەۆ جانە ۆاشينگتوننىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن ءۇشجاقتى كەلىسسوزدى قايتا جانداندىرۋعا نيەتتى ەكەنىن جازعانبىز.