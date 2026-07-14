ترامپ كونگرەستى يرانعا قارسى جاڭا سوعىس تۋرالى حاباردار ەتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ زاڭ شىعارۋشىلارعا ەلدىڭ يرانمەن تاعى دا سوعىسىپ جاتقانى تۋرالى رەسمي تۇردە حابارلادى، ونىڭ اكىمشىلىگىنە كونگرەستىڭ ماقۇلداۋىنسىز ايماقتا اسكەري كۇش قولدانۋعا تاعى 60 كۇن بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
10-شىلدەدەگى كونگرەسكە جولداعان حاتىندا ترامپ 7-شىلدەدە باستالعان سوققى «امەريكالىقتاردى جانە ا ق ش-تىڭ مۇددەسىن ەل ىشىندە دە، شەتەلدە دە قورعاۋ جونىندەگى مىندەتىنە سايكەس كەلەتىن اسكەري ارەكەتتەر» ەكەنىن مالىمدەدى.
ترامپ بۇعان دەيىن مامىر ايىندا زاڭ شىعارۋشىلارعا اقپان ايىندا باستالعان سوعىستىڭ «توقتاتىلعانى» تۋرالى حابارلاعان بولاتىن، وسىلايشا كونگرەستىڭ رۇقساتىنسىز اسكەري وپەراتسيالاردى توقتاتۋدىڭ 60 كۇندىك زاڭنامالىق مەرزىمى بۇزىلدى.
ءساۋىردىڭ باسىندا كۇشىنە ەنگەن اتىستى توقتاتۋ بەلگىسىز مەرزىمگە ۇزارتىلدى. اق ءۇي بۇل شەشىم سوعىسقا دەيىنگى كەرى ساناۋدى توقتاتتى دەپ مالىمدەدى.
الايدا، كاپيتولي توبەسىندەگى سوعىسقا قارسىلار بۇل دالەل زاڭدى دۇرىس تۇسىندىرمەۋگە نەگىزدەلگەن دەپ مالىمدەدى.
جاڭا حابارلاما كونگرەستىڭ يرانداعى سوعىستى توقتاتۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن قيىنداتۋى مۇمكىن.
وتكەن ايدا سەنات سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋعا داۋىس بەردى، بۇل قاقتىعىستى سيمۆوليكالىق تۇردە ايىپتاۋ جانە ترامپتىڭ جەڭىلىسى بولدى.
50-48 داۋىسپەن بۇل داۋىستى كونگرەسس ماقۇلداماسا، سوعىسقا قارسى داۋىس بەرگەن دەموكراتتارعا قوسىلىپ، ءتورت رەسپۋبليكاشىل قولدادى. ولاردىڭ داۋىستارى، سەناتورلار دەيۆ ماككورميك (رەسپۋبليكاشىل- پەنسيلۆانيا) مەن ميتچ ماككوننەللدىڭ (رەسپۋبليكاشىل- كەنتاكي) بولماۋىمەن قاتار، سوعىس وكىلەتتىكتەرى تۋرالى زاڭ جوباسىنىڭ قابىلدانۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى بولدى.
سەناتتىڭ بۇل ارەكەتى وكىلدەر پالاتاسىندا دا وسىنداي ءساتتى داۋىس بەرۋدەن كەيىن بولدى، وندا ءتورت رەسپۋبليكاشىل دەموكراتتارعا قوسىلىپ، كونگرەستىڭ رۇقساتىن كۇتىپ، يرانداعى اسكەري وپەراتسيالاردى توقتاتۋدى تالاپ ەتتى.
پرەزيدەنت وكىلەتتىگىن شەكتەيتىن كەز كەلگەن شارا اق ءۇيدىڭ ۆەتوسىنا ۇشىرايتىنى ءسوزسىز.
كونگرەسكە جولداعان حاتىندا ترامپ ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنىڭ «ا ق ش- قا نەمەسە ونىڭ وداقتاستارى مەن سەرىكتەستەرىنە قارسى ودان ءارى قاۋىپ پەن شابۋىلعا قارسى تۇرۋ جانە يران يسلام رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ ا ق ش-قا، ونىڭ وداقتاستارى مەن سەرىكتەستەرىنە قاۋىپ ءتوندىرۋدى توقتاتۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت جانە ءتيىستى شارالار قابىلداۋعا دايىن ەكەنىن» جازدى.
بۇعان دەيىن ترامپ يران وزىنە قاستاندىق جاساسا، تۇتاس ەلدى جويىپ جىبەرەتىنىن مالىمدەدى.