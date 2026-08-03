ترامپ «جىلدام» كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەن جاعدايدا يرانعا شابۋىلدى توقتاتۋعا دايىن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا ق ش «جىلدام كەلىسىمگە قول جەتكىزگەن جاعدايدا» شابۋىلدى توقتاتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- ا ق ش تىستەرىنە دەيىن قارۋلانعان جانە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان بەرى بولماعان اسكەري تەررور، كۇش جانە قۇدىرەتپەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى شابۋىل جاساۋعا دايىن،- دەپ قورقىتتى ترامپ truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
بۇل رەتتە ترامپ يرانعا قارسى اسكەري شابۋىلدار جاساۋدان باس تارتۋ شارتتارىن اتاپ ءوتتى.
- وسىعان قاراماستان، يران جانە تاياۋ شىعىستىڭ باسقا ەلدەرى بىزدەن كەلىسىمشارتتارى كەلىسىلمەيىنشە كەز كەلگەن شابۋىلدان باس تارتۋدى سۇرادى. بۇعان ورمۋز بۇعازىنىڭ دەرەۋ، تولىق جانە شارتسىز اشىلۋى جانە يران تاراپىنان يادرولىق قاۋىپتىڭ توقتاتىلۋى كىرەدى. وسى ءوتىنىش نەگىزىندە مەن الەمنىڭ بولاشاعى ءۇشىن جانە تابىستى جانە گۇلدەنگەن يران ءۇشىن، ەگەر ءبىز تەز ارادا كەلىسىمگە كەلە الساق، شابۋىلدى توقتاتۋعا كەلىستىم. يزرايل مەملەكەتى بۇل شەشىم بويىنشا مەنىمەن بىرگە،- دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social-دا.
وسىعان دەيىن ترامپ ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ 3-تامىزدا وتەتىنىن مالىمدەدى.