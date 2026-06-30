KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ترامپ جانارماي قۇيۋ ستانسيالارىن بەنزين باعاسىن تومەندەتۋگە شاقىردى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇكىل ەل بويىنشا جانارماي قۇيۋ ستانسيالارىنىڭ يەلەرىن باعانى تومەندەتۋگە شاقىرىپ، ەگەر تومەندەتپەسە، سالدارى اۋىر بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.

    ا
    Фото: parkerskitchen.com

    - بەنزين ساتۋشىلار باعانى دەرەۋ تومەندەتۋى كەرەك! قازىرگى ۋاقىتتا مۇنايدىڭ باررەلى 68 دوللاردى قۇراپ، تومەندەۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن ەسكەرسەك، ولاردىڭ قويىپ وتىرعان باعالارى تىم جوعارى، - دەپ جازدى ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.

    ا ق ش پرەزيدەنتى ساتۋشىلار بۇل مالىمدەمەگە تەز ارادا جاۋاپ بەرىپ، دۇرىس ارەكەت ەتۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - ەگەر ساتۋشىلار مۇنى ىستەمەسە، ولار ۇلكەن قيىندىققا تاپ بولادى! گاللونىنا شامامەن 2,50 دوللار باعا ۇستاڭدار، - دەپ قورقىتتى ترامپ.

    سونىمەن قاتار، اق ءۇي باسشىسى كاليفورنيانىڭ بەنزينگە سالىناتىن سالىق ساياساتىن سىنعا الدى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش- تا بەنزيننىڭ ورتاشا باعاسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن بولاتىن.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور