ترامپ جانارماي قۇيۋ ستانسيالارىن بەنزين باعاسىن تومەندەتۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇكىل ەل بويىنشا جانارماي قۇيۋ ستانسيالارىنىڭ يەلەرىن باعانى تومەندەتۋگە شاقىرىپ، ەگەر تومەندەتپەسە، سالدارى اۋىر بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
- بەنزين ساتۋشىلار باعانى دەرەۋ تومەندەتۋى كەرەك! قازىرگى ۋاقىتتا مۇنايدىڭ باررەلى 68 دوللاردى قۇراپ، تومەندەۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن ەسكەرسەك، ولاردىڭ قويىپ وتىرعان باعالارى تىم جوعارى، - دەپ جازدى ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ا ق ش پرەزيدەنتى ساتۋشىلار بۇل مالىمدەمەگە تەز ارادا جاۋاپ بەرىپ، دۇرىس ارەكەت ەتۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر ساتۋشىلار مۇنى ىستەمەسە، ولار ۇلكەن قيىندىققا تاپ بولادى! گاللونىنا شامامەن 2,50 دوللار باعا ۇستاڭدار، - دەپ قورقىتتى ترامپ.
سونىمەن قاتار، اق ءۇي باسشىسى كاليفورنيانىڭ بەنزينگە سالىناتىن سالىق ساياساتىن سىنعا الدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تا بەنزيننىڭ ورتاشا باعاسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن بولاتىن.