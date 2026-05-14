ترامپ شي جينپيڭدى قىركۇيەك ايىندا ا ق ش-قا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايعا مەملەكەتتىك ساپارى كەزىندە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن ونىڭ ايەلى پەن ليۋاندى 24-قىركۇيەككە اق ۇيگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى NBC News.
بەيسەنبى كۇنى كەشكە بەيجىڭدە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ قۇرمەتىنە سالتاناتتى بانكەت ۇيىمداستىرىلدى.
قۇتتىقتاۋ سوزىندە دونالد ترامپ ساپاردىڭ ناتيجەسىن وڭ باعالاپ، ءتيىمدى جانە جەمىستى كەزدەسۋلەر وتكىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى. ول قابىلداۋشى تاراپتىڭ قوناقجايلىلىعىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، كەشتى دوستار اراسىندا وتكىزىلگەن ماڭىزدى شارا دەپ سيپاتتادى.
ساپاردىڭ رەسمي باعدارلاماسىنا تاڭەرتەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جانە شي جينپيڭ دونالد ترامپپەن بىرگە ءىرى امەريكالىق كورپوراتسيالار باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى ەنگىزىلدى.
تۇستەن كەيىن مادەني باعدارلاما اياسىندا يۋنەسكونىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرا نىسانى سانالاتىن اسپان عيباداتحاناسىنا بارعان ەكى كوشباسشى ساۋلەت كەشەنىن ارالاپ، بىرلەسكەن فوتوسەسسياعا قاتىستى.
بۇعان دەيىن شي جينپيڭ مەن دونالد ترامپتىڭ بەيجىڭدە كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن جازعانبىز.