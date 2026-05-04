ترامپ شۇعىل مالىمدەمە جاسادى
دونالد ترامپ ورمۇز بۇعازىندا بوگەلىپ قالعان كەمەلەردى شىعارۋ ماقساتىندا «بوستاندىق» اتتى جاڭا جوبانىڭ باستالعانىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا قاتىسى جوق ءبىرقاتار ەلدەر ا ق ش- تان وزدەرىنىڭ بۇعازدا تۇرىپ قالعان كەمەلەرىن شىعارىپ بەرۋدى سۇراعان. بۇل كەمەلەردىڭ كوپشىلىگى حالىقارالىق ساۋدامەن اينالىساتىن جۇك تاسىمالداۋشى كەمەلەر.
ترامپتىڭ سوزىنشە، ا ق ش بۇل كەمەلەر مەن ەكيپاجداردى قاۋىپسىز تۇردە وتكىزۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلدايدى. ول بۇل باستامانى گۋمانيتارلىق قادام دەپ اتاپ، ونىڭ ماقساتى - ادامداردى جانە كومپانيالاردى قيىن جاعدايدان شىعارۋ ەكەنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار ول يران تاراپىمەن جۇرگىزىلىپ جاتقان كەلىسسوزدەردىڭ وڭ ناتيجە بەرۋى مۇمكىن ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى.
دونالد ترامپ يران ۇسىنعان 14 شارتتان تۇراتىن جوسپارعا كۇمان كەلتىردى
الايدا دونالد ترامپ ەگەر گۋمانيتارلىق پروتسەسس قانداي دا ءبىر تۇردە بوگەلەتىن بولسا، اقش كۇش قولدانۋعا ءماجبۇر بولاتىنىن ەسكەرتتى.
بۇعان دەيىنگى مالىمەتتەرگە سايكەس، ورمۇز بۇعازىندا 600 دەن استام ءىرى ساۋدا كەمەسى قوزعالىسسىز قالعان. بۇل جاعداي جاھاندىق لوگيستيكاعا دا اسەر ەتىپ وتىر.
سونىمەن قاتار ساراپشىلار دونالد ترامپ ساياساتىنا قاتىستى قوعامدىق قولداۋ دەڭگەيى تومەندەگەنىن دە اتاپ وتۋدە.