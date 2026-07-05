ترامپ ءسوز سويلەر الدىندا ۆاشينگتوندا ەۆاكۋاتسيا جاريالاندى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىنا ارنالعان ۆاشينگتونداعى مەرەكەلىك ءىس-شارالاردىڭ وتۋىنە قاتتى نايزاعايدان قاۋىپ ءتوندى.
پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ۇلتتىق اللەياداعى ءسوز سويلەۋىنە بىرنەشە ساعات قالعاندا ۇيىمداستىرۋشىلار كەلۋشىلەردى ەۆاكۋاتسيالاپ، مەرەكەلىك باعدارلامانى ۋاقىتشا توقتاتتى، دەپ حابارلايدى Associated Press.
قاتىسۋشىلارعا جاقىن ماڭداعى مۇراجايلارعا، فەدەرالدىق عيماراتتارعا جانە مەترو ستانسيالارىنا پانالاۋ ۇسىنىلدى. ا ق ش- تىڭ قۇپيا قىزمەتى دە ءىس-شارا باستالعانعا دەيىن باقىلاۋ-وتكىزۋ بەكەتتەرىن ۋاقىتشا جاپتى.
ەل استاناسىنداعى قولايسىز اۋا رايىنا قاراماستان، ا ق ش- تىڭ باسقا قالالارىندا مەرەكەلىك شارالار جالعاستى. نيۋ-يوركتە ازاتتىق ءمۇسىنىنىڭ ماڭىندا 43 جەلكەندى جانە اسكەري كەمەنىڭ شەرۋى ءوتتى. ودان كەيىن Blue Angels پيلوتاج توبى مەن فرانسيانىڭ Patrouille de France اۆياتسيالىق توبىنىڭ قاتىسۋىمەن اۋە شوۋى ۇيىمداستىرىلدى.
ال وسىدان 250 جىل بۇرىن تاۋەلسىزدىك دەكلاراتسياسى قابىلدانعان فيلادەلفيادا اپتاپ ىستىققا قاراماستان مەرەكەلىك ءىس-شارالار وتكىزىلدى.
مەرەيتويعا دايىندىق بىرنەشە ايعا سوزىلعان. الايدا ا ق ش- تىڭ شىعىس جاعالاۋىنىڭ ەداۋىر بولىگىن قامتىعان انومالدى ىستىققا بايلانىستى ءبىرقاتار قالادا ۇيىمداستىرۋشىلار مەرەكەلىك باعدارلامانى وزگەرتۋگە ءماجبۇر بولدى.
مەرەكە ەلدەگى ساياسي كوزقاراستاردىڭ ايقىن جىكتەلۋى اياسىندا ءوتىپ جاتىر. ءبىر كۇن بۇرىن دونالد ترامپ راشمور تاۋىنىڭ جانىنداعى سوزىندە كوممۋنيزمدى «امەريكالىق ەركىندىككە تونگەن ءولىم قاۋپى» دەپ اتادى. ال تاۋەلسىزدىك كۇنى ا ق ش ۆيتسە- پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس ەلدى سىناۋشىلار ونىڭ جەتىستىكتەرى ەمەس، كەمشىلىكتەرى تۋرالى ايتاتىنىن مالىمدەدى.
- ولار سىزدەردى امەريكانى السىزدەر كۇشتىلەرگە قارسى كۇرەسۋگە ءماجبۇر بولاتىن كەزەكتى ەل عانا دەپ سەندىرۋگە تىرىسادى، - دەدى ۆەنس.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.