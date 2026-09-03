«ترامپ بۇعازى»: ا ق ش پرەزيدەنتى ورمۋز بۇعازىن قايتا اتاۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى يرانمەن جالعاسىپ جاتقان قاقتىعىس اياسىندا جاڭا باستاما كوتەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سارسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى ستراتەگيالىق ماڭىزى بار سۋ جولى ا ق ش باقىلاۋىنا وتكەنىن مالىمدەپ، ورمۋز بۇعازىن «ترامپ بۇعازى» دەپ قايتا اتاۋدى ۇسىندى.
- ەندى ول ا ق ش باقىلاۋىندا بولعاندىقتان، ورمۋز بۇعازىن «ترامپ بۇعازى» دەپ قايتا اتاۋىمىز كەرەك ەمەس پە؟ امەريكانىڭ ءوزى سياقتى، ول بۇرىنعىدان دا «ىستىق» بولادى، - دەپ جازدى پرەزيدەنت Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
كەيىن اق ءۇي پارسى شىعاناعىنىڭ كارتاسىن جاريالاپ، وندا ۇسىنىلعان جاڭا اتاۋدى كورسەتتى. الايدا بىرنەشە ساعاتتان كەيىن ترامپ بۇعازدىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ تۋرالى ۇسىنىستى مىندەتتى تۇردە جۇزەگە اسىرۋدى كوزدەمەيتىنىن مالىمدەدى.
- بۇل جاي عانا ۇسىنىس ەدى، - دەدى ول ءجۋرناليستىڭ سوپاقشا كابينەتتەگى سۇراعىنا كۇلىپ جاۋاپ بەرىپ.
الەمدىك مۇنايدىڭ شامامەن بەستەن ءبىر بولىگى ورمۋز بۇعازى ارقىلى تاسىمالدانادى. ۆاشينگتون بۇل تەڭىز جولى ا ق ش باقىلاۋىندا ەكەنىن مالىمدەسە، تەگەران بۇعازدىڭ ءىس جۇزىندە جابىلعانىن ايتىپ وتىر.
بۇل مالىمدەمە ورمۋز بۇعازى ماڭىنداعى اسكەري قيمىلداردىڭ قايتا شيەلەنىسۋىنەن كەيىن جاسالدى. سەيسەنبى كۇنى ا ق ش كۇشتەرى يران اۋماعىنداعى نىساندارعا سوققى بەرىپ، تەگەراندى سۋ ايدىنىنا مينا ورناتۋعا ارەكەت جاسادى دەپ ايىپتادى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە يران وڭىردەگى ا ق ش اسكەري بازالارىنا شابۋىل جاسادى.
ترامپ ءوزىنىڭ ەكىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمى كەزىندە حالىقارالىق سۋ ايدىندارىنىڭ گەوگرافيالىق اتاۋلارىن بىرنەشە رەت وزگەرتۋ تۋرالى باستاما كوتەردى. مۇنداي ۇسىنىستاردىڭ كەيبىرى باسقا ەلدەرگە قاتىستى ءازىل رەتىندە جاسالعان.
بۇعان دەيىن Apple كومپانياسى ا ق ش- تاعى پايدالانۋشىلارعا ارنالعان Apple Maps كارتوگرافيالىق سەرۆيسىندە ونتاريو كولىنىڭ اتاۋىن «امەريكا كولى» دەپ وزگەرتتى. بۇل ترامپ سۋ ايدىنىنىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعاننان كەيىن بولدى.