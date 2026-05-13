تەگەران ماڭىندا 4,6 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - جەر سىلكىنىسى ەلدىڭ بىرنەشە اۋدانىندا بايقالدى.
سەيسەنبى كۇنى كەشكە يران استاناسى تەگەران ماڭىندا 4,6 بالدىق جەر سىلكىنىسى تىركەلدى. يران سەيسمولوگيالىق ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى تەگەراننىڭ شىعىسىنداعى پارديس قالاسى ماڭىندا، 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە بولدى.
ەپيتسەنترى تەگەران مەن مازانداران پروۆينتسيالارىنىڭ شەكاراسىنا جاقىن جەردە، تەگەراننان شامامەن 41 شاقىرىم جانە كارادجدان 77 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان.
يراننىڭ اقپارات قۇرالدارى جەر سىلكىنىسى تەگەران پروۆينتسياسىنىڭ شىعىس اۋداندارىندا جانە مازانداران پروۆينتسياسىنىڭ بىرنەشە قالالارىندا سەزىلگەنىن حابارلادى. قۇربان بولعاندار مەن ماڭىزدى مۇلىكتىك شىعىندار تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
جەرگىلىكتى ب ا ق مالىمەتىنشە، داماۆاند اۋداندارىندا ەلەكتر جارىعىنىڭ ءۇزىلۋى بايقالعان، سونداي-اق تەگەران قالاسىندا ساعاتىنا 55 كيلومەتر جىلدامدىقپەن سوققان جەل مەن شاڭ-شۇڭقىر تىركەلگەن.
وقيعاعا بايلانىستى تەگەران پروۆينتسياسىنىڭ قىزىل جارتى اي قوعامى بارلىق قۇتقارۋ قىزمەتتەرى مەن ستانسيالارى تولىق دايىندىقتا ەكەنىن مالىمدەدى.
كەيىنىرەك Mehr اقپارات اگەنتتىگى تۇنگى ۋاقىتتا پارديس اۋدانىندا 9 رەت شاعىن جەر سىلكىنىسى بولعانىن حابارلادى. Reuters اگەنتتىگى قايتالاناتىن سەيسميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ تەگەران ايماعىندا ءىرى جەر سىلكىنىسى قاۋپىن كۇشەيتكەنىن اتاپ ءوتتى.
سەيسمولوگتاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جەر سىلكىنىسى جيناقتالعان ەنەرگيانىڭ ءبولىنۋى نەمەسە بولاشاقتا ودان دا كۇشتى سەيسميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ باستاماسى بولۋى مۇمكىن، ءبىراق ناقتى بولجام جاساۋ قيىن.
تەگەران بىرنەشە بەلسەندى جارىقتاردىڭ، ونىڭ ىشىندە سولتۇستىك تەگەران، موشا جانە رەي جارىقتارىنىڭ جانىندا ورنالاسقان. يراندىق ساراپشىلار ەل استاناسىنداعى ءىرى جەر سىلكىنىسىنىڭ 14 ميلليوننان استام تۇرعىنى بار مەگاپوليس ءۇشىن اۋىر سالدارلارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن بىرنەشە رەت ەسكەرتكەن.