ترامپ اكىمشىلىگى ا ق ش ازاماتتىعىن الۋ قۇنىن 80 پايىزعا قىمباتتاتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى فەدەرالدى تىزىلىمدە جاريالانعانداي، اقش ازاماتتىعىن الۋ قۇنىن 80 پايىزعا ارتتىرۋدى ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساي وتىرىپ.
ازاماتتىق الۋ پروتسەسىنىڭ بولىگى سانالاتىن ناتۋراليزاتسياعا ءوتىنىش بەرۋ قازىرگى ۋاقىتتا ءوزى تاپسىرعان جاعدايدا 760 دوللار جانە ونلاين تاپسىرعان جاعدايدا 710 دوللار تۇرادى. اكىمشىلىك بۇل سومانى 1330 دوللارعا دەيىن، ياعني 75 پايىزعا جانە 1280 دوللارعا دەيىن، ياعني 80 پايىزعا ارتتىرعىسى كەلەدى. قابىلدانباعان وتىنىشتەردى قايتا وڭدەۋ قۇنى دا 80 پايىزعا ارتادى.
اكىمشىلىك مۇنى ناتۋراليزاتسيا پروتسەسىنىڭ شىعىندارىن باسقا يمميگراتسيالىق الىمدارمەن سۋبسيديالاۋ ەمەس، ءوتىنىش بەرۋشىلەر تولىعىمەن جابۋى كەرەك دەپ تۇسىندىرەدى. ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى ازاماتتىق الۋ قۇندى ارتىقشىلىق سانالعاندىقتان، تومەندەتىلگەن الىمدار جەتكىلىكتى تۇردە اقتالمايدى دەپ مالىمدەيدى.
بۇل ۇسىنىس يمميگرانتتار قۇقىعىن قورعاۋشىلار تاراپىنان قاتتى سىنعا ۇشىرادى، ولار بۇل بۇرىنعى اكىمشىلىكتەردىڭ ازاماتتىق الۋ پروتسەسىن جەڭىلدەتۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن جوققا شىعارادى دەپ مالىمدەيدى. ۇسىنىس بويىنشا قوعامدىق پىكىر 24-تامىزعا دەيىن جالعاسادى، سودان كەيىن اكىمشىلىك شەشىم قابىلدايدى.
بۇعان دەيىن ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ازاماتتىق ساياساتى مەن گرين-كارتاعا ءوتىنىش بەرۋ ءتارتىبى وزگەرتىلگەنى حابارلانعان بولاتىن.