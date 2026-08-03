ترامپ ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ 3-تامىزدا وتەتىنىن مالىمدەدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەران 3 -تامىزدا كەلىسسوزدەردى باستايتىنىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن تالقىلايدى، دەپ جازادى ت ا س س.
ترامپ پرەزيدەنتتىك ۇشاعىندا جۋرناليستەرمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا يرانمەن وتەتىن الداعى كەلىسسوز تۋرالى ايتتى.
- ءبىز ولارمەن كەلىسسوز جۇرگىزەمىز. ول ەرتەڭ كۇندىز باستالادى،-دەدى ترامپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى ديپلوماتيالىق جول شيەلەنىستىڭ ودان ءارى ۋشىعۋىنا جول بەرمەيدى دەگەن ءۇمىتىن ءبىلدىردى.
- مەن ءدال سولاي بولعانىن قالايمىن. بۇل كوپ ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ، كوپ كۇش-جىگەردى ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى،-دەدى ول.
ترامپ بۇعان دەيىن يرانعا اۋقىمدى سوققى بەرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرعانىن، الايدا بۇل سەناري جۇزەگە اسپاعانىن دا ەسكە سالدى.
ونىڭ سوزىنشە، يران بيلىگى مۇنداي وقيعانىڭ وربۋىنە قارسى بولعان. سونداي-اق ساۋد ارابياسى دا كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە ءۇمىت ارتقان جانە مامىلە جاساۋعا از قالعان دەپ ەسەپتەگەن.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، الداعى كەلىسسوزدەردە ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسىنىڭ قاۋىپسىزدىگى جانە يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى ماسەلەلەر قارالادى.
بۇعان دەيىن يران ا ق ش-پەن ورمۋز بۇعازى بويىنشا كەلىسىم جاسالعانى تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعاردى.