ترامپ: ا ق ش پولشاعا قوسىمشا بەس مىڭ سارباز جىبەرەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پولشاعا قوسىمشا بەس مىڭ اسكەري قىزمەتكەر جىبەرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى مالىمدەدى.
دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە ا ق ش پولشاعا قوسىمشا بەس مىڭ اسكەري قىزمەتكەر جىبەرەتىنىن قۋانا حابارلايتىنىن جازدى.
بۇعان دەيىن Defense News باسىلىمى ا ق ش ارمياسى قۇرامىندا ءتورت مىڭنان استام اسكەري قىزمەتكەرى بار ءبىرىنشى كاۆالەريالىق ديۆيزيانىڭ ەكىنشى برونەتانك بريگاداسىن جانە وعان تيەسىلى تەحنيكانى پولشاعا جىبەرۋ تۋرالى شەشىمنەن باس تارتقانىن حابارلاعان. باسىلىم دەرەككوزى مۇنداي شەشىمنىڭ سەبەپتەرىن اشىپ ايتپادى.
قازىرگى ۋاقىتتا پولشا اۋماعىندا شامامەن ون مىڭ امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەر ورنالاسقان.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، ۆاشينگتون جۇما كۇنى ناتو-داعى وداقتاستارىنا ەۋروپادا داعدارىس تۋىنداعان جاعدايدا كومەككە تارتىلۋى مۇمكىن اسكەري كۇشتەردىڭ قىسقارتىلاتىنى جونىندە حابارلاماق.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش يرانعا تاعى دا شابۋىل جاساۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.