ترامپ 18 ساعات ۇشىپ، بەيجىڭگە جەتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيجىڭگە 18 ساعاتتا ۇشىپ كەلدى. ول قىتايعا ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو جانە كەلىنى لارا ترامپپەن بىرگە بارعان.
بۇل جولى پرەزيدەنتتىڭ جانىندا ءبىرىنشى حانىم مەلانيا ترامپ بولعان جوق.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىتاي استاناسى بەيجىڭگە رەسمي ساپارمەن كەلدى. الەمدىك ب ا ق ءجىتى باقىلاپ وتىرعان بۇل كەزدەسۋ تەك ديپلوماتيالىق پروتوكول ەمەس، ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ اراسىنداعى جاڭا ساياسي-ەكونوميكالىق كەزەڭنىڭ باستاماسى رەتىندە باعالانىپ وتىر.
ساپاردىڭ سيمۆوليكالىق ماڭىزى ونىڭ ۇيىمداستىرىلۋىنان-اق بايقالدى. قىتاي تاراپى امەريكالىق دەلەگاتسيانى جوعارى دەڭگەيدە قارسى الىپ، حالىقارالىق باسپا ءسوز ورتالىعىن الدىن الا دايىنداعان. بەيجىڭگە ا ق ش- تان جۇزدەن استام جۋرناليست ارنايى بارعان. بۇل - سامميتتىڭ الەمدىك مەدياداعى سالماعىن كورسەتەتىن ماڭىزدى بەلگى.
18 ساعاتقا سوزىلعان ساپار
دونالد ترامپ 12-مامىر كۇنى ۆاشينگتوننان ۇشتى. جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 13:46 دا اق ءۇيدىڭ South Lawn الاڭىنان شىعىپ، بىرىككەن ەندريۋس اسكەري بازاسىنا بارعان. ال ساعات 14:00 دە پرەزيدەنتتىڭ Air Force One ۇشاعى قىتاي باعىتىنا كوتەرىلدى.
ۇزاق رەيس بارىسىندا پرەزيدەنت بورتى الياسكاداعى انكوريدج قالاسىنا تەحنيكالىق جانارماي قۇيۋ ءۇشىن قونعان. ۇشاق كەشكى 20:45 تە الياسكاعا جەتىپ، شامامەن 22:15 تە بەيجىڭگە قايتا ۇشىپ شىققان. دەلەگاتسيا ءتۇندى تۇگەلدەي ۇشاق بورتىندا وتكىزدى.
ۆاشينگتوننان بەيجىڭگە دەيىنگى جالپى ساپار ۋاقىتى شامامەن 18 ساعاتقا سوزىلعان. مۇنداي ۇزاق مارشرۋتتىڭ ءوزى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ قىتاي ساپارىنا قانشالىقتى ساياسي ءمان بەرىپ وتىرعانىن اڭعارتادى.
ترامپپەن بىرگە كىمدەر كەلدى؟
بۇل ساپاردىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى - ترامپتىڭ قاسىندا ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو بار. بۇل كەلىسسوزدەردىڭ تەك ەكونوميكالىق ەمەس، گەوساياسي سيپاتقا دا يە ەكەنىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار دەلەگاتسيا قۇرامىندا لارا ترامپ تا ءجۇر.
ال ا ق ش- تىڭ ءبىرىنشى حانىمى مەلانيا ترامپتىڭ بۇل ساپارعا قاتىسپاۋى امەريكالىق مەديادا دا نازار اۋدارتتى. اق ءۇي بۇل ماسەلەگە قاتىستى رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.
ساپار قۇرامىندا امەريكالىق ءىرى بيزنەس وكىلدەرى دە بار. ولاردىڭ قاتارىندا كاسىپكەر يلون ماسك، Apple كومپانياسىنىڭ باسشىسى تيم كۋك جانە NVIDIA جەتەكشىسى دجەنسەن حۋانگ بار ەكەنى ايتىلۋدا. بۇل بەيجىڭدەگى كەلىسسوزدەردە تەحنولوگيا، جاساندى ينتەللەكت جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى ماڭىزدى ورىن الاتىنىن كورسەتەدى.
كەزدەسۋدىڭ ماڭىزى
بەيجىڭدەگى كەلىسسوزدەر الەمدەگى ەڭ ءىرى ەكى ەكونوميكانىڭ قارىم-قاتىناسى شيەلەنىسكەن كەزەڭدە ءوتىپ جاتىر. سوڭعى جىلدارى ا ق ش پەن قىتاي اراسىندا ساۋدا سوعىسى، تەحنولوگيالىق سانكسيالار، تايۆان ماسەلەسى جانە Indo-Pacific ايماعىنداعى ىقپال ءۇشىن باسەكە كۇشەيدى.
سوندىقتان دونالد ترامپ پەن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ كەزدەسۋى جاي ديپلوماتيالىق ءراسىم عانا ەمەس، حالىقارالىق نارىقتارعا اسەر ەتەتىن ماڭىزدى ساياسي وقيعا رەتىندە قابىلدانۋدا. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، تاراپتار بىرنەشە نەگىزگى ماسەلەگە نازار اۋدارۋى مۇمكىن. ولاردىڭ قاتارىندا الەمدىك ساۋداداعى تاريف ساياساتى، امەريكالىق جانە قىتايلىق ينۆەستيتسيالار، تەحنولوگيالىق باسەكە، جاساندى ينتەللەكت پەن چيپ ءوندىرىسى، تايۆان مەن ازيا-تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى قاۋىپسىزدىك، ۋكراينا مەن تاياۋ شىعىسقا قاتىستى گەوساياسي جاعداي دا بار.
جابىق كەلىسسوز
رەسمي باعدارلامادان بولەك، ترامپ پەن شي جينپيڭنىڭ چجۋننانحاي رەزيدەنتسياسىندا دا كەزدەسۋى جوسپارلانعان. بۇل - قىتاي باسشىلىعى اسا ماڭىزدى ساياسي كەلىسسوزدەر وتكىزەتىن ارنايى ورىن. مۇنداي فورمات ادەتتە سەنىمدى ءارى ستراتەگيالىق دەڭگەيدەگى ديالوگ بەلگىسى سانالادى.
ساپار اياسىندا امەريكالىق جانە قىتايلىق بيزنەس وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ۇلكەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلادى. دونالد ترامپپەن بىرگە بەيجىڭگە ءىرى امەريكالىق كاسىپكەرلەردىڭ دە كەلۋى - ەكونوميكالىق كەلىسىمدەردىڭ باستى تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى بولاتىنىن كورسەتەدى.
الەم نە كۇتەدى؟
بۇگىندە الەمدىك نارىقتار ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى كەز كەلگەن مالىمدەمەگە تاۋەلدى. سوندىقتان بەيجىڭدەگى سامميتتىڭ قورىتىندىسى تەك ەكى ەل ءۇشىن ەمەس، جاھاندىق ەكونوميكا ءۇشىن دە ماڭىزدى بولماق.
قازىرگى جاعدايدا ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ اراسىنداعى قارىم-قاتىناس - الەمدىك ساياساتتىڭ نەگىزگى وستەرىنىڭ ءبىرى. سول سەبەپتى ترامپتىڭ قىتايعا ساپارى حالىقارالىق قاۋىمداستىق ءۇشىن جاي جاڭالىق ەمەس، الداعى بىرنەشە جىلداعى گەوساياسي باعىتتى ايقىنداۋى مۇمكىن ماڭىزدى وقيعاعا اينالىپ وتىر.