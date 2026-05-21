تۋر ساتىپ الاردا نەنى تەكسەرۋ كەرەك؟
استانا. KAZINFORM - جازعى دەمالىس ماۋسىمى جاقىنداعان سايىن شەتەلگە شىعاتىن وتانداستارىمىزدىڭ سانى ارتىپ كەلەدى. الايدا ساپاردىڭ ءساتتى ءوتۋى تەك بيلەت پەن قوناق ۇيگە عانا بايلانىستى ەمەس. كەيىنگى جىلدارى تۋريستىك كومپانيالارعا قاتىستى شاعىم كوبەيىپ، اقشاسىن تولەپ قويعان ازاماتتاردىڭ جولداماسىز قالۋى، قوناق ءۇي برونىنىڭ راستالماۋى نەمەسە ساقتاندىرۋسىز شەتەلگە شىعۋى جيىلەگەن. وسىعان بايلانىستى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ازاماتتارعا تۋر ساتىپ الار الدىندا قانداي قۇجاتتارعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ جازادى Ozgeris.info.
مينيسترلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، تۋريستىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن قۇقىعى ەڭ الدىمەن تۋردى راسىمدەۋ كەزىندە زاڭ تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىنا بايلانىستى. سوندىقتان ماماندار ازاماتتارعا تۋردى ساتىپ الماس بۇرىن تۋراگەنتتىڭ قىزمەتى زاڭدى نەگىزدە جۇمىس ىستەيتىنىنە مىندەتتى تۇردە كوز جەتكىزۋگە كەڭەس بەرەدى.
«تۋر ساتىپ الماس بۇرىن تۋراگەنتتەن تۋردى ساتۋدىڭ زاڭدىلىعىن جانە تۋريستىڭ قۇقىقتىق قورعالۋىن راستايتىن قۇجاتتار پاكەتىن سۇراتىپ، مۇقيات تەكسەرگەن ءجون. ەڭ الدىمەن، تۋراگەنت قىزمەتىنىڭ باستالعانى تۋرالى حابارلامانىڭ بار ەكەنىنە كوز جەتكىزۋ قاجەت»، دەپ مالىمدەدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆو تۇسىندىرگەندەي، كەز كەلگەن تۋريستىك اگەنتتىك مەملەكەتتىك ەلەكتروندى تىزىلىمگە ەنگىزىلۋى ءتيىس. بۇل كومپانيانىڭ رەسمي تۇردە قىزمەت كورسەتەتىنىن جانە مەملەكەت باقىلاۋىنداعى جۇيەدە تىركەلگەنىن بىلدىرەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى تىزىلىمدە جوق كومپانيالار ارقىلى جولداما العان ازاماتتار كەيىن قۇقىقتىق تۇرعىدا ءوز مۇددەسىن قورعاي الماي قالاتىن جاعدايلار كەزدەسەدى.
«تۋريستىك قىزمەت كورسەتۋ تۋرالى شارتقا قول قويۋ - ساپاردى راسىمدەۋدەگى نەگىزگى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى. قۇجاتتا باراتىن ەل مەن ساپار مەرزىمى، تۋردىڭ تولىق قۇنى، تولەم ءتارتىبى، تۋردان باس تارتۋ تالاپتارى، تاراپتاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى، سونداي-اق قاراجاتتى قايتارۋ شارتتارى ناقتى كورسەتىلۋى قاجەت»، دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىك.
ماماندار اسىرەسە قارجىلىق قۇجاتتارعا مۇقيات بولۋعا كەڭەس بەرەدى. تۋر تولىق تولەنگەننەن كەيىن تۋريست مىندەتتى تۇردە فيسكالدىق چەك تالاپ ەتۋى كەرەك. سەبەبى ءدال وسى قۇجات تولەمنىڭ رەسمي تۇردە جۇرگىزىلگەنىن دالەلدەيدى. ال قاراجاتتى كومپانيا مەنەدجەرلەرىنىڭ جەكە ەسەپشوتىنا اۋدارۋ تاۋەكەلدى ارتتىرادى.
«قاراجاتتى مەنەدجەرلەردىڭ جەكە شوتتارىنا اۋدارماعان دۇرىس، سەبەبى تەك رەسمي تولەم قۇجاتى مامىلەنىڭ جاسالعانىن دالەلدەيدى»، دەپ ەسكەرتتى ۆەدومستۆو.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە الاياقتىقتىڭ كەڭ تاراعان تۇرلەرىنىڭ ءبىرى - الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى ارزان تۋر ۇسىنىپ، اقشانى جەكە كارتاعا اۋدارتاتىن سحەمالار. مۇنداي جاعدايدا تۋريست ساپارسىز عانا ەمەس، اقشاسىز دا قالۋى مۇمكىن. سوندىقتان رەسمي كەلىسىمشارت پەن چەك - تۋريستىڭ نەگىزگى قورعانىسى سانالادى.
«برونداۋ راستالىپ، تۋر تولىق تولەنگەننەن كەيىن تۋراگەنت تۋريستكە ساپارعا قاجەتتى قۇجاتتار پاكەتىن ۇسىنۋعا مىندەتتى. ونىڭ قۇرامىنا قوناق ءۇي، تاماقتانۋ جانە ترانسفەر تۋرالى مالىمەتتەر كورسەتىلگەن ۆاۋچەر، اۋە بيلەتتەرى نەمەسە مارشرۋتتىق تۇبىرتەكتەر، ساقتاندىرۋ پوليسى جانە تۋريستەردىڭ قۇقىقتارىن مىندەتتى كەپىلدەندىرۋ جۇيەسى اياسىنداعى قورعانىستى راستايتىن تۋركود كىرەدى»، دەپ ءتۇسىندىردى مينيسترلىك.
تۋريزم سالاسىنىڭ ماماندارى شەتەلگە شىعاتىن ازاماتتارعا ساقتاندىرۋ پوليسىنە دە نەمقۇرايلى قاراماۋعا كەڭەس بەرەدى. سەبەبى دەنساۋلىققا قاتىستى كۇتپەگەن جاعداي نەمەسە رەيستىڭ كەشىگۋى سەكىلدى ماسەلەلەر تۋىنداعاندا ءدال وسى ساقتاندىرۋ شىعىندى ازايتۋعا كومەكتەسەدى.