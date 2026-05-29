تۇرمەدەن شىققانداي بولدىم: يراندىقتار ينتەرنەتتىڭ قايتا قوسىلعانىن وسىلاي جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - يراندا ينتەرنەتكە قويىلعان شەكتەۋلەردىڭ الىنۋى تۇرعىندار اراسىندا زور قۋانىش تۋدىردى. كەيبىر يراندىقتار بۇل ءساتتى ۇزاق ۋاقىت تۇرمەدە وتىرىپ، بوستاندىققا شىققانداعى سەزىممەن سالىستىردى.
- 88 كۇننەن كەيىن ءوزىمدى ءۇش اي تۇرمەدە وتىرىپ، العاش رەت اسپاندى كورگەن ادامداي سەزىندىم، - دەدى يراندىق تۇرعىنداردىڭ ءبىرى BBC ءدىڭ Middle East Daily باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ينتەرنەت قايتا قوسىلعاننان كەيىن سايتتاردىڭ اشىلا باستاعانىن كورگەندە ەرەكشە قۋانىشقا بولەنگەن.
- سەنبەيتىن شىعارسىز، ءبىراق سايتتىڭ اشىلعانىن كورگەندە قۋانىشتان ۇشىپ كەتەردەي بولدىم. ال Telegram, WhatsApp جانە باسقا دا قوسىمشالار ارقىلى قايتادان حابارلاما جىبەرە الاتىنىمدى تۇسىنگەندە، بۇل مۇلدە ەرەكشە سەزىم بولدى. قازىر وسىنى ايتىپ وتىرعاندا دا كوزىمە قۋانىشتان جاس كەلىپ تۇر، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەلەفونىنا كەلگەن العاشقى حابارلامالاردىڭ ءبىرى جاڭارتۋدى قاجەت ەتەتىن قوسىمشالاردىڭ ۇزىن ءتىزىمى بولعان. بۇل دا وعان ەرەكشە اسەر قالدىرعان.
يراندا ينتەرنەت بايلانىسىنىڭ ءىشىنارا قالپىنا كەلتىرىلۋى حالىق اراسىندا جەڭىلدىك سەزىمىن تۋدىرعانىمەن، ەلدەگى سەنزۋرانىڭ كۇشەيۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق تا ساقتالىپ وتىر. سەبەبى بۇعان دەيىن دە يراندا ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىك قاتاڭ باقىلاۋدا بولعان.
ەسكە سالساق، 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى سوعىس باستاعاننان كەيىن ەل بيلىگى ينتەرنەتتى ءوشىرىپ تاستادى. رەسمي تۇلعالاردىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل شارا باقىلاۋ جۇرگىزۋ، تىڭشىلىق ارەكەتتەرى مەن كيبەرشابۋىلداردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا قابىلدانعان.