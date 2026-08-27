تۇرمەدەن بوساپ شىققان جاس ءوسپىرىمنىڭ اناسىمەن قاۋىشۋى كوپتىڭ كوڭىلىن بوساتتى
استانا. KAZINFORM - الماتىداعى №11-تۇزەۋ مەكەمەسىندە راقىمشىلىق تۋرالى زاڭ اياسىندا كامەلەتكە تولماعان ءجاسوسپىرىم بوساتىلدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بوستاندىققا شىققان جاس ءوسپىرىمدى اناسى مەكەمە الدىندا كۇتىپ الدى. جەلىدە انا مەن بالانىڭ قاۋىشقان ساتىنەن جاريالانعان ۆيدەو كوپتىڭ جۇرەگىن ەلجىرەتتى.
بالاسىنىڭ بوساپ شىققانىنا قۋانعان انا مەكەمە قىزمەتكەرلەرىنە جانە پرەزيدەنتكە العىسىن ايتتى. جەلىدە كوپشىلىك انا مەن بالانىڭ ەندى اجىراماۋىن تىلەپ، جاسوسپىرىمگە الداعى ومىرىندە دۇرىس جولدان تايماۋعا تىلەك ءبىلدىردى.
«ەشكىمنىڭ باسىنا بەرمەسىن مۇنداي سىناقتى»، «ەندى ويلانىپ، قادام جاسا»، «انا مەن بالا اجىراماسىنشى»، «جانىم سول. بارلىق بالا ءتۇزۋ جولمەن ءجۇرىپ، سانالى بولسىن»، «كوزىمە جاس كەلدى. امان ەسەن شىقتىڭ عوي. اناڭنىڭ ءۇمىتىن اقتا ەندى»، «انانى بالامەن سىناماسىن»، - دەپ جازدى جەلى قولدانۋشىلارى.