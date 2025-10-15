Toyota مەن Honda كولىك بولشەكتەرىن جۇمىرتقا قابىعى مەن بامبۋكتان جاساماق
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ Toyota مەن Honda اۆتوكومپانيالارى ەندى كولىك سالونىنىڭ بولشەكتەرىن جاساۋ ءۇشىن جۇمىرتقا قابىعى، بامبۋك جانە تەڭىز قابىرشاعىنىڭ قوسپاسىن پايدالانۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل تۋرالى Nikkei Asia پورتالى حابارلايدى.
مالىمەتكە سايكەس، Toyota كومپانياسىنا ماتەريالدار مەن بولشەكتەر جەتكىزەتىن Tokai Rika فيرماسى قۇرامىنىڭ %55 بامبۋك تالشىقتارىنان تۇراتىن كومپوزيتتىك ماتەريال جاساپ شىعارعان. بۇل ءۇشىن سانيتارلىق كەسۋ كەزىندە قالعان بامبۋك پايدالانىلادى. جاڭا ماتەريالدى الداعى ۋاقىتتا اسپاپتار پانەلى مەن ورتالىق كونسول جاساۋعا قولدانۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ال Honda كومپانياسىنىڭ سەرىكتەسى Moriroku مۇناي ونىمدەرىنىڭ ورنىنا جۇمىرتقا قابىعى، تەڭىز قابىرشاعى جانە بامبۋكتان جاسالعان بيوشايىر ازىرلەۋمەن اينالىسۋدا. بۇل ەكولوگيالىق تازا ماتەريالدى دا بارداچوك پەن ورتالىق كونسولدەرگە قولدانۋ كوزدەلگەن.
مۇنداي تابيعي ماتەريالدارعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋى اۆتوكولىك وندىرۋشىلەردىڭ ءوندىرىس كەزىندە پارنيكتىك گازدار شىعارىندىلارىن ازايتۋعا ۇمتىلۋىمەن بايلانىستى.
Honda كومپانياسى 2050-جىلعا قاراي تولىقتاي ەكولوگيالىق تازا ماتەريالدارعا كوشۋدى جوسپارلاپ وتىر. ال Toyota كومپانياسى 2030-جىلعا دەيىن جاپون جانە ەۋروپالىق نارىققا ارنالعان كولىكتەردىڭ كەمىندە %30 ىن قايتا وڭدەلگەن ماتەريالداردان جاساۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
ب ۇ ۇ جانىنداعى كليماتتىڭ وزگەرۋى جونىندەگى ۇكىمەتارالىق ساراپشىلار توبىنىڭ دەرەگىنشە، ادام ارەكەتى - جاھاندىق جىلىنۋدىڭ باستى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى. ەگەر پارنيكتىك گازدار كولەمى ازايماسا، 2100-جىلعا قاراي جەردىڭ ورتاشا تەمپەراتۋراسى ونەركاسىپكە دەيىنگى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 2 گرادۋسقا جوعارىلاۋى مۇمكىن. بۇل ءوز كەزەگىندە عالامدىق اۋقىمداعى ەكولوگيالىق اپاتتارعا اكەلۋى ىقتيمال.