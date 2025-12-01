تەڭگەنىڭ قارقىنى نەگە بايلانىستى بولادى - ۇلتتىق بانك جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM — قاراشا ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تەڭگە باعامى ءبىر ا ق ش دوللارى ءۇشىن 512,57 تەڭگەگە دەيىن % 3,3 عا نىعايدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك حابارلادى.
قازاقستان قور بيرجاسىنداعى ساۋدا-ساتتىقتىڭ ورتاشا كۇندىك كولەمى ءبىر ايدا 271 ميلليون ا ق ش دوللارىنان 280 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىن ۇلعايدى. ساۋدا- ساتتىقتىڭ جالپى كولەمى 5,6 ميلليارد ا ق ش دوللار بولدى.
قاراشا ايىندا ۇلتتىق قوردان 600 ميلليون ا ق ش دوللارىنا ۆاليۋتا ساتىلدى، بۇل رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە ترانسفەرتتەر ءبولۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. ۇلتتىق قوردان ساتۋ ۇلەسى جالپى ساۋدا-ساتتىق كولەمىنىڭ %10,7 ىن نەمەسە كۇنىنە شامامەن 30 ميلليون ا ق ش دوللار بولدى.
- كۇتىلەتىن فيسكالدىق تۇسىمدەردى ەسكەرە وتىرىپ، ۇكىمەتتىڭ الدىن الا بولجامدى وتىنىمدەرىنە قاراي ۇلتتىق بانك جەلتوقساندا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە ترانسفەرتتەر بولۋگە ۇلتتىق قوردان 400 ميلليون ا ق ش دوللارىنان 500 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىنگى مولشەردە ۆاليۋتا ساتىلادى دەپ كۇتەدى. اينالۋ وپەراتسيالارى اياسىندا قاراشادا 475 ميلليارد تەڭگە الىندى. جەلتوقساندا وسى ماقساتتا 475 ميلليارد تەڭگە ۆاليۋتا ساتۋ جوسپاردا بار، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك حابارلاماسىندا.
ۇلتتىق قور قاراجاتىمەن وپەراتسيالار جۇرگىزۋ كەزىندە، سونداي-اق تەڭەستىرۋ تەتىگىن ىسكە اسىرۋ كەزىندە ۇلتتىق بانك نارىقتىق بەيتاراپتىق قاعيداتىن ساقتايدى، بۇل شەتەل ۆاليۋتاسىن تۇراقتى جانە بىركەلكى ساتۋدى بىلدىرەدى.
ۇلتتىق بانك قاراشادا ۆاليۋتالىق ينتەرۆەنتسيالار جۇرگىزگەن جوق.
وتكەن ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىنىڭ ۆاليۋتالىق ءتۇسىمىنىڭ ءبىر بولىگىن مىندەتتى ساتۋ نورماسى شەڭبەرىندە ۆاليۋتالىق ءتۇسىمدى ساتۋ كولەمى شامامەن 390 ميلليون ا ق ش دوللار بولدى.
ب ج ز ق ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرىنىڭ ۇلەسى وسىعان دەيىنگى جوسپارعا سايكەس %40 استام ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، ۇلتتىق بانك قاراشادا زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىنە اقش دوللارىن ساتىپ العان جوق. جەلتوقساندا دا ۆاليۋتانى ساتىپ الۋ جوسپارلانبايدى.
- ترانسپارەنتتىلىك قاعيداتى شەڭبەرىندە ۇلتتىق بانك ۆاليۋتا نارىعىندا جۇرگىزىلەتىن وپەراتسيالار تۋرالى تولىق اقپاراتتى اشىپ كورسەتۋدى جالعاستىرادى. قىسقا مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا تەڭگەنىڭ ديناميكاسى نارىققا قاتىسۋشىلاردىڭ كۇتۋلەرىنە، توقساندىق سالىق تولەمدەرىنە، الەمدىك نارىقتارداعى احۋالعا جانە گەوساياسي جاعدايدىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى بولادى. ۇلتتىق بانك تەڭگەرىمسىزدىكتىڭ جيناقتالۋىنا جول بەرمەيتىن جانە التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتەتىن قولايلى باعام بەلگىلەۋ رەجيمىن ۇستانۋدى جالعاستىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك استانا مەن الماتىدا دوللار 515-518 تەڭگەدەن ساۋدالانىپ جاتىر.