تەننيستەن دۋباي تۋرنيرىنە كەلگەن 40 تان استام ادام قايتا الماي وتىر
استانا. KAZINFORM - دۋباي ATP 500 تۋرنيرىنە كەلگەن ويىنشىلار، باپكەرلەر، باسقا قىزمەتكەرلەر، بارلىعى 41 ادام بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە قالىپ وتىر.
بۇلاردىڭ اراسىندا وسى جارىستىڭ جەڭىمپازى، الەمنىڭ 11-راكەتكاسى، رەسەيلىك دانيل مەدۆەديەۆ، ونىڭ وتانداسى، دۋبايدا جارتىلاي فينالعا دەيىن جەتكەن اندرەي رۋبليەۆ بار.
يسپانيانىڭ Marca گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بارلىق سپورتشىنىڭ 3-ناۋرىز كۇنى تاڭمەن ۇشىپ كەتۋىنە كەپىلدىك بەرىلگەن. الايدا بۇل ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگى اشىلعان جاعدايدا عانا مۇمكىن بولماق.
بۇدان بۇرىن تەننيس دەلەگاتسيالارىنا كورشىلەس ساۋد ارابياسى جانە ومان ارقىلى جەر ءۇستى كولىگىمەن كەتۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلعان، الايدا ولار بۇدان باس تارتقان.
دۋباي دوداسىنا قاتىسقان قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى، الەمنىڭ 10-راكەتكاسى الەكساندر بۋبليك تىيىم سالىنعانعا دەيىن ۇشىپ شىعىپ، ا ق ش- قا امان-ەسەن جەتكەنىن الەۋمەتتىك جەلىدە جازدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن دۋباي اۋەجايلارى بەلگىسىز مەرزىمگە جۇمىسىن توقتاتقانىن جازعان ەدىك.