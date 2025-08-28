تۇندە قانداي تاعامداردى جەۋگە بولادى؟
دۇرىس تاماقتانۋ قاعيدالارىن ساقتاپ، ۇيىقتار الدىندا ارتىق تاماق جەپ قويماۋدىڭ جولى قانداي؟
كەشكى ۋاقىتتا پايدا بولاتىن اشتىق سەزىمى كوبىنە جالعان بولىپ شىعادى جانە كوبىنە كۇيزەلىستەن، شارشاۋدان نەمەسە زەرىككەننەن تۋىندايدى.
ءبىرىنشى كەڭەس: شىنىمەن اشسىڭ با، سوڭعى رەت قاشان تاماقتانعانىڭدى ويلان. سوسىن ءبىر ستاكان سۋ ءىشىپ، 10 مينۋت كۇتە تۇر، ويتكەنى كوپ جاعدايدا ءبىز ءشولدى اشتىقپەن شاتاستىرامىز. ەگەر سودان كەيىن دە ءالى جەگىڭ كەلسە، شاعىن جەڭىل اس ىشۋگە بولادى.
جايلاپ، اسىقپاي تاماقتانىڭىز، تەلەفونعا نەمەسە تەلەديدارعا الاڭداماڭىز. وزىڭىزگە پايداسى بار تاعامداردى تاڭداۋعا تىرىسىڭىز.
مىسالى:
- ءسۇت ونىمدەرى كالتسي تاپشىلىعىن تولىقتىرۋعا كومەكتەسەدى،
- اقۋىزعا باي ونىمدەر اشتىقتى تەز باسىپ، ۇزاققا دەيىن توق جۇرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى،
- ال كلەتچاتكاسى مول تاعامدار ىشەكتىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ، جۇرەك-قان تامىرلارى جۇيەسىن قورعايدى.
ۇيىقتار الدىندا ەڭ پايدالى جەڭىل اس - جەڭىل قورىتىلاتىن اقۋىزعا (تاۋىقتىڭ ءتوس ەتى، مايسىز اق بالىق، ديەتالىق ەت، مايسىز يوگۋرت، سۇزبە، قايناتىلعان جۇمىرتقا) نەمەسە تاعامدىق تالشىقتارعا (ءبۇتىن ءداندى داقىلدار، تۇتاس ۇننان جاسالعان نان، بۇرشاق، جاسىمىق، كوكونىس، جەمىس-جيدەك، جاڭعاقتار مەن ءارتۇرلى تۇقىمدار) باي تاعامدار.
ۇيىقتار الدىندا نە جەۋگە بولادى؟
- كەز كەلگەن جەمىس نەمەسە كوكونىس؛
- ءبىر اس قاسىق جاڭعاق قوسپاسى جانە ءبىر ستاقان مايلىلىعى تومەن يوگۋرت؛
- ءسابىز، قيار نەمەسە بالدىركوكتەن جاسالعان تاياقشالار حۋمۋسپەن نەمەسە سۇزبەمەن؛
- الما تىلىمدەرى جەرجاڭعاق مايىمەن؛
- جارتى بانان سالىنعان سەندۆيچ جانە ءبىر شاي قاسىق بال؛
- كىشكەنە ىدىستاعى تۇتاس ءداندى ۇلپەكتەر از مايلى سۇتپەن؛
- ازداعان جاڭعاق؛
- قايناتىلعان جۇمىرتقا؛
- قايناتىلعان تاۋىق ءتوس ەتى مەن سالات جاپىراعى قوسىلعان شاعىن سەندۆيچ.