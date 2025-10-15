تۇندە الەۋمەتتىك جەلىگە جازبا جاريالاۋ پسيحيكاعا زيان بولۋى مۇمكىن
بريستول ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ( ۇلى بريتانيا) عالىمدارى تۇندە الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋ ادامنىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىعىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى تۇنگى بەلسەندىلىكتىڭ ۇيقى ساپاسىن تومەندەتىپ، مازاسىزدىق پەن كوڭىل كۇيدىڭ قۇبىلۋىنا اكەلەتىنىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالىمدار 18 بەن 60 جاس ارالىعىنداعى 310 ادامنىڭ مىنەز-قۇلقىن ۇزاق ۋاقىت بويى باقىلاپ، ولاردىڭ بۇرىنعى Twitter، قازىرگى X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى 18 مىڭنان استام جازباسىن تالداعان. قاتىسۋشىلاردىڭ كوڭىل كۇيى مەن ەموتسيونالدىق جاعدايى ارنايى ساۋالنامالار ارقىلى باعالاندى.
زەرتتەۋ ناتيجەسىندە تۇنگى ۋاقىتتا الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋ پسيحيكالىق جاعدايداعى وزگەرىستەردىڭ شامامەن 2 پايىزىن تۇسىندىرەتىنى انىقتالدى. عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، تۇنگى جازبالار مەن حابارلامالار ۇيقىنى كەشىكتىرىپ نەمەسە ونىڭ ساپاسىن بۇزىپ، ورگانيزمنىڭ تابيعي ىرعاقتارىن وزگەرتەدى.
سونىمەن قاتار، سمارتفون ەكرانىنداعى كوگىلدىر جارىق مەلاتونين گورمونىنىڭ ءبولىنۋىن تەجەيدى: بۇل ۇيقىسىزدىق پەن كوگنيتيۆتىك قوزۋدى كۇشەيتەدى. كەيبىر قاتىسۋشىلاردا دەپرەسسيا مەن مازاسىزدىق بەلگىلەرى دە بايقالعان.
ماماندار الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ ءقاۋىپسىز قولدانىلۋىن ارتتىرۋ قاجەت دەپ سانايدى. مىسالى، TikTok-تا تۇنگى ۋاقىتتا جاستاردىڭ لەنتانى شەكتەن تىس اينالدىرماۋى ءۇشىن مەديتاتسيالىق بەينەلەر كورسەتىلەتىن ارنايى رەجيم بار.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي عىلىمي جۇمىستار قوعامداعى الەۋمەتتىك جەلى مەن پسيحيكالىق دەنساۋلىق اراسىنداعى بايلانىستى تەرەڭىرەك تۇسىنۋگە جانە زياندى پايدالانۋدىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.