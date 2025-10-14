ۆەتنامداعى «ماتمو» تايفۋنى 330 ميلليون دوللاردان استام شىعىن كەلتىردى
استانا. KAZINFORM - سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا «ماتمو» تايفۋنى سالدارىنان بولعان قاتتى سۋ تاسقىنىنان كەيىن سولتۇستىك پروۆينتسيالاردا 3188 ءۇي سۋ استىندا قالدى، دەپ حابارلايدى VNA.
سونداي-اق بوگەت جۇيەسىنە ءبىرشاما زيان كەلتىرىلدى، 83 وقيعا تىركەلگەن.
«ماتمو» تايفۋنى كەسىرىنەن ەلەكتر قۋاتى مەن تەلەكوممۋنيكاتسيا زارداپ شەككەن. 550 مىڭنان استام ءۇي شارۋاشىلىعى جارىقسىز قالدى، دەگەنمەن كەيىنىرەك كوپتەگەن ۇيدە ەلەكتر قۋاتى قالپىنا كەلتىرىلدى.
ەلدىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، «ماتمودان» كەلگەن شىعىن 8,72 تريلليوننان استام دونگقا (331 ميلليون ا ق ش دوللارى) باعالانىپ وتىر.
سولتۇستىكتەگى تحاينگۋەن پروۆينتسياسى ەڭ ۇلكەن ەكونوميكالىق شىعىنعا ۇشىرادى.
نوسەر جاۋىننان كەيىن بولعان «ماتمو» تايفۋنى قازان ايىنىڭ باسىندا ۆەتنامدا جاپپاي سۋ تاسقىنىنا سەبەپ بولدى.
ۆەتنامدا «ماتمو» تايفۋنى تۋدىرعان نوسەر جاڭبىر مەن سۋ تاسقىنى سالدارىنان 8 ادام قازا تاۋىپ، 5 ادام جاراقات العانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.
بۇعان دەيىن ۆەتنامدا بيىل 10-رەت سوققان «بۋالوي» داۋىلى سالدارىنان 49 ادام قازا تاۋىپ، 16 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەنىن جازعان ەدىك.