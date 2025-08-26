ۆەتنامدا تايفۋننان 7 مىڭ ءۇي ءبۇلىندى
استانا. KAZINFORM - ۆەتنامدا «كادزيكي» تايفۋنى سالدارىنان كەمىندە ءۇش ادام قازا تاۋىپ، تاعى ون ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلادى Vietnam+.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، تابيعي اپات 7 مىڭعا جۋىق ءۇيدى زاقىمداپ، 29 مىڭ گەكتارعا جۋىق كۇرىش القابىن سۋ باسقان، 18 مىڭ اعاشتى تامىرىمەن جۇلىپ كەتكەن.
ۇكىمەتتىڭ مالىمەتىنشە، 331 ەلەكتر باعاناسى قيراپ، بىرنەشە پروۆينتسيا - تحانحوا، نگەان، حاتين، تحاينگۋەن جانە فۋتحو ەلەكتر جارىعىنسىز قالدى. حانوي كوشەلەرىن دە سۋ باستى.
تايفۋن ۆەتنامنىڭ سولتۇستىك جاعالاۋىنا 25-تامىزدا سوعىپ، 26-تامىزدا تاڭەرتەڭ السىرەي، لاوسقا كوشتى. دەگەنمەن، سينوپتيكتەر سولتۇستىك وبلىستاردا جاڭادان سۋ تاسقىنى مەن كوشكىن بولاتىنىن ەسكەرتىپ، كەيبىر اۋدانداردا 6 ساعاتتا 150 ميلليمەترگە دەيىن جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، ۆەتنامدا «كادزيكي» تايفۋنىنا بايلانىستى شۇعىل شارالار قولعا الىندى.