ۆەتنامدا تابيعات اپاتىنان 37 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - ۆەتنامنىڭ ورتالىق پروۆينتسيالارىندا ۇزاققا سوزىلعان نوسەر جاڭبىر مەن قاتتى سۋ تاسقىنى سالدارىنىن 37 ادام كوز جۇمدى، بەس ادام حابار-وشارسىز كەتتى، 78 ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
12,6 مىڭنان استام ءۇي سۋ استىندا قالدى، 103 قۇرىلىس تاسقىن سۋدان قيرادى نەمەسە شايىلىپ كەتتى، ال 451 ى زاقىمدالدى.
سۋ تاسقىنى شامامەن 7900 گەكتار اۋىلشارۋاشىلىق القاپتارىنا دا اسەر ەتتى، 64 مىڭنان استام مال مەن قۇس قىرىلدى، سونداي-اق سۋارۋ جۇيەلەرى مەن وزەن جاعالاۋلارىنا ايتارلىقتاي زيان كەلتىردى.
وتكەن دەمالىس كۇندەرىنەن بەرى ۆەتنامنىڭ جاعالاۋداعى پروۆينتسيالارىندا نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، ءبىر كۇندە رەكوردتىق 1,7 مەتر جاڭبىر جاۋدى، دەپ جازدى VnExpress.
يۋنەسكو- نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرا تىزىمىنە ەنگەن ەجەلگى حويان قالاسىن دا سۋ باستى. جەرگىلىكتى وزەن ارناسىنان اسىپ، 60 جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەننەن كەيىن تۇرعىندار كوشەلەردە اعاش قايىقتارمەن جۇرۋگە ءماجبۇر بولدى.
بۇعان دەيىن ۆەتنامداعى «ماتمو» تايفۋنى 330 ميلليون دوللاردان استام شىعىن كەلتىرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.