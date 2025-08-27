ۆەتنامدا «كادزيكي» تايفۋنىنان 12 مىڭنان استام ءۇي قيراپ، 7 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - ۆەتنام ۇكىمەتى «كادزيكي» تايفۋنىنان زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپاراتپەن ءبولىستى، دەپ حابارلايدى Report.
ۇكىمەت سايتىندا جاريالانعان الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، تايفۋن سالدارىنان بولعان تولاسسىز جاڭبىر 7 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى. سونداي-اق تابيعي اپاتتان 12 مىڭنان استام ءۇي قيرادى. ەل استاناسى حانويدىڭ باسىم بولىگىن سۋ باستى.
سونىمەن قاتار سۋ تاسقىنىنان 81,5 مىڭ گەكتاردان استام كۇرىش القابى مەن 4,5 مىڭ گەكتار باسقا دا اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارى جويىلىپ، 1,6 ميلليون ادام ەلەكتر جارىعىنسىز قالدى.
ۆەتنام پرەمەر-ءمينيسترى فام مين چين ەلدىڭ مينيسترلىكتەرى مەن ۆەدومستۆولارى، ءىرى كورپوراتسيالاردىڭ باسشىلارىنا جانە پروۆينتسيالىق بيلىككە ارنالعان جولداۋعا قول قويدى. قۇجاتتا تايفۋننىڭ زارداپتارىمەن كۇرەسۋ بويىنشا نۇسقاۋلىقتار ءتىزىمى بەرىلگەن. اتاپ ايتقاندا، ۇيلەردى، كولىكتىك جانە جەلىلىك ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋ، ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان ادامداردى ىزدەۋ، اۋىل شارۋاشىلىعىنا كەلتىرىلگەن شىعىندى ازايتۋ ءۇشىن كۇشتەر مەن قۇرالداردى جۇمىلدىرۋ تاپسىرىلدى.
ۆەتنام مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 27-تامىزدا جاۋىن-شاشىن جالعاسادى، سولتۇستىك پەن سولتۇستىك-شىعىستاعى كەيبىر اۋدانداردا 70 م م- گە دەيىن جاڭبىر جاۋۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار 9 پروۆينتسيادا سۋ تاسقىنى قاۋپى بار.
ەسكە سالا كەتەيىك، ۆەتنامدا تايفۋننان 7 مىڭ ءۇي بۇلىنگەنى جايلى جازعان ەدىك.