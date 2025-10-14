ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:43, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    ۆەتنام 2030-جىلعا قاراي الەمنىڭ ەكونوميكاسى دامىعان ۇزدىك 30 ەلىنىڭ قاتارىنا ەنۋگە نيەتتى

    استانا. KAZINFORM - ۆەتنام 2030-جىلعا قاراي جالپى ىشكى ءونىمى (ج ءى ءو) بويىنشا الەمنىڭ ۇزدىك 30 ەكونوميكاسىنىڭ قاتارىنا كىرۋ مىندەتىن قويدى، دەپ حابارلايدى Xinhua.

    Вьетнам намерен войти в топ-30 экономик мира к 2030 году
    Фото: Xinhua

    پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى نگۋەن حوا بيننىڭ ايتۋىنشا، ۆەتنام بەس جىل ىشىندە سونداي-اق اسەان ەلدەرى اراسىندا ءۇشىنشى ورىن الۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.

    بۇعان قول جەتكىزۋ ءۇشىن ەل 2026-جىلدان 2030-جىلعا دەيىن جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ورتاشا جىلدىق ءوسۋ قارقىنىن 10 پايىز نەمەسە ودان جوعارى دەڭگەيدە ۇستاپ تۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    پرەمەر-مينيستر ورىنباسارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەلدىڭ جان باسىنا شاققانداعى جالپى ىشكى ءونىمى 2030-جىلعا قاراي شامامەن 8500 دوللارعا جەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.

    ۆەتنام ەكونوميكاسى 2025-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا كۇرت ءوستى، ونجىلدىقتاعى رەكوردتىق ءوسۋ قارقىنى %7,52 بولدى.

    وتكەن جىلى قازاقستان مەن ۆەتنامنىڭ ا و ك ونىمدەرى بويىنشا ساۋدا كولەمى %3,5 وسكەن.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار