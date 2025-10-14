ۆەتنام 2030-جىلعا قاراي الەمنىڭ ەكونوميكاسى دامىعان ۇزدىك 30 ەلىنىڭ قاتارىنا ەنۋگە نيەتتى
استانا. KAZINFORM - ۆەتنام 2030-جىلعا قاراي جالپى ىشكى ءونىمى (ج ءى ءو) بويىنشا الەمنىڭ ۇزدىك 30 ەكونوميكاسىنىڭ قاتارىنا كىرۋ مىندەتىن قويدى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى نگۋەن حوا بيننىڭ ايتۋىنشا، ۆەتنام بەس جىل ىشىندە سونداي-اق اسەان ەلدەرى اراسىندا ءۇشىنشى ورىن الۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
بۇعان قول جەتكىزۋ ءۇشىن ەل 2026-جىلدان 2030-جىلعا دەيىن جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ورتاشا جىلدىق ءوسۋ قارقىنىن 10 پايىز نەمەسە ودان جوعارى دەڭگەيدە ۇستاپ تۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
پرەمەر-مينيستر ورىنباسارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەلدىڭ جان باسىنا شاققانداعى جالپى ىشكى ءونىمى 2030-جىلعا قاراي شامامەن 8500 دوللارعا جەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ۆەتنام ەكونوميكاسى 2025-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا كۇرت ءوستى، ونجىلدىقتاعى رەكوردتىق ءوسۋ قارقىنى %7,52 بولدى.
وتكەن جىلى قازاقستان مەن ۆەتنامنىڭ ا و ك ونىمدەرى بويىنشا ساۋدا كولەمى %3,5 وسكەن.