ۆەتنام 2026 -جىلعا ارنالعان ەڭ ۇزدىك تۋريستىك باعىت دەپ تانىلدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيانىڭ Vogue جۋرنالىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆەتنام 2026 -جىلعا قاراي ازياداعى ەڭ تانىمال تۋريستىك باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ۆەتنامدىق VNA اقپارات اگەنتتىگى.
بۇعان ەلدىڭ كوز تارتار تابيعي لاندشافتتارى، باي مادەني مۇراسى جانە قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان زاماناۋي قالالارىنىڭ ۇيلەسىمى اسەر ەتكەن.
«كۋاڭنين پروۆينسياسىنداعى ايگىلى حالوڭ شىعاناعى مەن نينبين پروۆينسياسى ۆەتنامنىڭ تابيعي سۇلۋلىعىن ايشىقتايدى. ال حيۋە قالاسىنداعى تاريحي ورىندار، كۋاڭچي پروۆينسياسىنداعى فوڭنيا ۇڭگىرلەرى، لاوكاي پروۆينسياسىنداعى ساپا تاۋلارى، سونداي-اق انزياڭ پروۆينسياسىنداعى فۋكۋوك ارالى مەن حوشيمين قالاسىنداعى كونداو ارالدارى مادەنيەتكە، تابيعاتقا جانە دەمالىسقا قىزىعاتىن تۋريستەردى وزىنە تارتىپ وتىر»، دەپ جازدى VNA.
مادەني مۇرالار، تابيعات، زاماناۋي قالالىق ءومىر مەن ۋاقىت وتكەن سايىن دامىپ كەلە جاتقان تۋريستىك ينفراقۇرىلىمنىڭ ۇيلەسىمدى ۇشتاسۋىنىڭ ارقاسىندا Vogue ۆەتنامدى 2026 -جىلى شىنايى، ەكولوگيالىق تازا ءارى ۇمىتىلماس اسەر ىزدەيتىن ساياحاتشىلارعا ارنالعان ەڭ ۇزدىك باعىتتاردىڭ قاتارىنا قوستى.