تەمىرتاۋدا 48 جاستاعى ايەل ون ءۇشىنشى بالاسىن دۇنيەگە اكەلدى
استانا. KAZINFORM - تەمىرتاۋ قالاسىنىڭ 48 جاستاعى تۇرعىنى 13-بالاسىن دۇنيەگە اكەلدى.
ايەل قاراعاندى وبلىستىق 1-پەريناتالدىق ورتالىعىنىڭ رەكورد يەسى سانالادى، - دەپ حابارلايدى 31-ارنا.
لاريسا كۋزنەتسوۆانىڭ 13-نارەستەسى 2-ناۋرىزدا دۇنيەگە كەلىپ، ايەلدەر مەرەكەسى قارساڭىندا اناسىنا ەرەكشە سىي بولدى. ءسابي 3 كەلى 650 گرام سالماقپەن، بويى 54 سانتيمەتر بولىپ تۋعان. اناسىنىڭ بوسانۋ ءۇشىن جاسى ءبىرازعا كەلگەنىنە قاراماستان، بۇل جولى دا ءبارى تابيعي جولمەن ءوتىپ، ەشقانداي اسقىنۋسىز اياقتالعان. سابيگە ەمين دەگەن ەسىم بەرىلدى.
ۇلكەن وتباسىندا قازىر ءتورت قىز جانە سەگىز ۇل ءوسىپ كەلەدى. ەمين توعىزىنشى ۇل بولدى. لاريسانىڭ ۇلكەن قىزى قازىر 25 جاستا. انانىڭ ايتۋىنشا، بالالارى قاراپايىم جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەردە وقيدى، سونداي-اق، سكريپكادا، پيانينودا جانە گيتارادا وينايدى.
«مەن دە كوپبالالى وتباسىندا دۇنيەگە كەلدىم. سوندىقتان بۇل ماعان تاڭسىق ەمەس. جولداسىم دا بىرتىندەپ ۇيرەنىپ كەتتى. ويتكەنى ول وتباسىندا جالعىز ءوسىپ، تاربيەلەنگەن. بۇل سابيگە ءبارىمىز ەرەكشە قۋانىپ وتىرمىز. بالالارىمىزدى ەلگە پايدالى ازامات ەتىپ تاربيەلەگىمىز كەلەدى»، - دەدى كوپبالالى انا لاريسا كۋزنەتسوۆا.