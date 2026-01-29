تەمىرلان اناربەكوۆ UEFA چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ۇزدىك قاقپاشىلارى قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» قاقپاشىسى تەمىرلان اناربەكوۆ UEFA چەمپيوندار ليگاسى 2025/26-جىلعى ماۋسىمىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىندەگى ۇزدىك قاقپاشىلار تىزىمىنە ەنگىزىلدى.
UEFA چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جالپى كەزەڭىنە قاتىسۋشى كوماندالاردىڭ قاقپاشىلارى جاساعان سەيۆتەر سانى بويىنشا جاريالانعان ستاتيستيكالىق دەرەكتەرگە سايكەس ول كوشباسشىلار قاتارىنا ەندى.
اتالعان تۋرنيردىڭ سەگىز تۋرىنان كەيىن تەمىرلان اناربەكوۆتىڭ ەنشىسىنە 36 سەيۆ جازىلعان، بۇل - بارلىق قاتىسۋشى كوماندا قاقپاشىلارى اراسىنداعى ءۇشىنشى كورسەتكىش.
رەيتينگتىڭ كوش باسىندا نورۆەگيالىق «بودو گليمت» كلۋبىنىڭ رەسەيلىك قاقپاشىسى نيكيتا حايكين تۇر، ول قاقپاعا باعىتتالعان 49 سوققىنى قايتارعان. ەكىنشى ورىندا يسپانيالىق «رەال مادريد» كلۋبىنىڭ بەلگيالىق قاقپاشىسى تيبو كۋرتۋا (41 سەيۆ) جايعاستى.
ال تەمىرلان اناربەكوۆتەن تومەن فرانتسيالىق «مارسەل وليمپيك» كومانداسىنىڭ ارگەنتينالىق قاقپاشىسى حيرونيمو رۋللي (ول دا 36 سەيۆ)، چەحيالىق «سلاۆيانىڭ» قاقپاشىسى ييندرجيح ستانەك (34 سەيۆ) كەلەدى.
UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنىڭ العاشقى ەكى تۋرىندا «قايرات» قاقپاشىسى شەرحان قالمۇرزا 11 سەيۆ جاساپ ۇلگەردى.
ايتا كەتسەك، نەگىزگى كەزەڭدە «قايرات» پورتۋگاليانىڭ «سپورتينگىنە» 1:4، يسپانيانىڭ «رەال مادريدىنە» 0:5، يتاليانىڭ «ينتەرىنە» 1:2، گرەكيانىڭ «وليمپياكوسىنا» 0:1، دانيانىڭ «كوپەنگاگەنىنە» 2:3، بەلگيانىڭ «بريۋگگەسىىنە» 1:4، انگليانىڭ «ارسەنالىنا» 2:3 ەسەبىمەن جول بەرسە، كيپردىڭ «پافوسىمەن» 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن تەمىرلان اناربەكوۆ چەمپيوندار ليگاسىنداعى ۇزدىك 20 فۋتبولشىنىڭ تىزىمىنە ەندى.