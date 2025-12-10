تەمىرلان اناربەكوۆ UEFA چەمپيوندار ليگاسىندا تاماشا كورسەتكىشكە قول جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» كومانداسىنىڭ قاقپاشىسى تەمىرلان اناربەكوۆ UEFA چەمپيوندار ليگاسىنداعى ۇزدىك ويىنىن جالعاستىرىپ، سپورت ماماندارىنىڭ جوعارى باعاسىن الدى.
استانادا وتكەن «قايرات» پەن «وليمپياكوس» كوماندالارى اراسىنداعى كەزدەسۋدە ول UEFA تاراپىنان بەلگىلەنگەن كەزدەسۋدىڭ ۇزدىك ويىنشىسى (MVP) اتاعىنا يە بولدى. قاقپاشىنىڭ شەبەرلىگى 9,2 باللعا باعالاندى. كەزدەسۋ بارىسىندا تەمىرلان 8 سەيۆ جاسادى.
ايتا كەتسەك، تەمىرلان اناربەكوۆ - ەلىمىزدىڭ اتىنان چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ۇزدىك ويىنشىسىنا بەرىلەتىن MVP اتاعىن جەڭىپ العان العاشقى فۋتبولشى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندىق قاقپاشى چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جالپى كەزەڭىندە 26 سەيۆ جاسادى. ول بۇل كورسەتكىش بويىنشا نيكيتا حايكين («بۋدا-گليمت»، 31 سەيۆ) جانە دجەرونيمو رۋليدەن («مارسەل»، 29 سەيۆ) كەيىنگى ورىندا تۇر. گرەكيالىق كوماندامەن ويىننان كەيىن تەمىرلان «رەال مادريد» قاقپاشىسى تيبو كۋرتۋانى (22 سەيۆ) جانە «باۆاريا» قاقپاشىسى مانۋەل نويەردى (19 سەيۆ) ارتتا قالدىردى.
سونداي-اق UEFA تاراپىنان قازاقستاندىق قاقپاشىنىڭ ەكى سەيۆى ۇزدىك دەپ باعالاندى. اتاپ ايتار بولساق، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ العاشقى كۇنىندە وتكەن 9 كەزدەسۋدە ۇزدىك سانالعان 8 سەيۆتىڭ قاتارىنا ەندى.
UEFA اناربەكوۆتەن وزگە بۇل تىزىمگە «سپورتينگ» ساپىنان رۋي سيلۆا، «سلاۆيا» قاقپاشىسى ييندرجيح ستانەك، «مارسەل» قۇرامىنان حەرونيمو ءرۋليدىڭ سەيۆتەرىن ەنگىزدى.
ەسكە سالساق، «قايرات» كومانداسى UEFA چەمپيوندار ليگاسىنىڭ التىنشى تۋرىندا «وليمپياكوسقا» 0:1 ەسەبىمەن ەسە جىبەردى.