تەمىرلان اناربەكوۆ تە ءبىلىم گرانتى يەگەرى اتاندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىندە سپورت جانە تۋريزم اكادەمياسىنىڭ رەكتورلىق گرانتى فۋتبول كلۋبى «قايراتتىڭ» قاقپاشىسى ءارى ەكىنشى كۋرس ستۋدەنتى شەرحان قالمىرزاعا تابىستالدى.
ايتا كەتەرلىگى، فۋتبول - كوماندالىق ويىن، ال جەڭىس ءارقاشان بىرلەسكەن ەڭبەكتىڭ ناتيجەسى. وسى ورايدا، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك مينيسترلىك «قايرات» كلۋبىنىڭ بارلىق ستۋدەنت-سپورتشىسىن قولدايتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن مينيسترلىك تەمىرلان اناربەكوۆكە (ول ءۇش پەنالتيدى قايتاردى) جانە داستان ساتپايەۆقا العىس حات تابىستاعان بولاتىن.
- بۇل جىگىتتەر «قايرات» كومانداسىنىڭ چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە شىعۋى ءۇشىن بار كۇش-جىگەرىن سالدى. وكىنىشكە قاراي، الداعى ويىندارعا دايىندىققا بايلانىستى ماراپاتقا تەك شەرحان قالمىرزا عانا قاتىسا الدى. قۋانا حابارلايمىن: ءبىز تەمىرلان اناربەكوۆتى 2026-جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ قازاق سپورت جانە تۋريزم اكادەمياسىنىڭ ستۋدەنتى بولۋعا شاقىردىق. سونداي-اق، داستان ساتپايەۆتىڭ دا ءبىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ بىرىنە تۇسەتىنىنە ءۇمىتتىمىز. ونىڭ جاسى بار بولعانى 17 دە! مينيسترلىك سپورتتى دامىتۋمەن قاتار، كاسىبي سپورتشىلاردىڭ اكادەميالىق ءبىلىم الۋىنا دا ەرەكشە ءمان بەرەدى.
تەمىرلان اناربەكوۆ پەن شەرحان قالمىرزا - سپورتتىق جەتىستىكتەرى ءۇشىن گرانت يەگەرى اتانعان العاشقى سپورتشىلار ەمەس. بۇعان دەيىن دە كوپتەگەن دارىندى جاستار وسىنداي قولداۋعا يە بولعان. ءبىز تالانتتى جاستاردى بارىنشا قولداۋعا ءتيىسپىز - مەيلى ول سپورتتا، عىلىمدا نەمەسە ونەردە بولسىن. تەمىرلان مەن شەرحاننىڭ ۇلگىسى كوپتەگەن ستۋدەنتكە وقۋ مەن سپورتتى قاتار الىپ جۇرۋگە، ماقساتقا جەتۋدىڭ ەڭبەكسىز بولمايتىنىن دالەلدەۋگە شابىت بەرەدى. سپورتشىلارىمىزعا جەڭىس پەن جارقىن جەتىستىكتەر تىلەيمىن! - دەدى مينيستر.