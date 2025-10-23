تەمىرلان اناربەكوۆ چەمپيوندار ليگاسىنداعى ۇزدىك قاقپاشىلاردىڭ ۇشتىگىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» كلۋبىنىڭ قاقپاشىسى تەمىرلان اناربەكوۆ چەمپيوندار ليگاسىنىڭ تاريحىنا ەندى.
ول بەدەلدى Sofascore ستاتيستيكالىق پورتالىنىڭ ەڭ جوعارى باعاسى - 10 بالدى يەلەنگەن تۋرنير تاريحىنداعى بار-جوعى ءۇشىنشى قاقپاشى اتاندى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
تاريحتاعى ۇزدىك ۇشتىك
Sofascore-دىڭ رەسمي Instagram پاراقشاسى قازاقستاندىق ويىنشىنىڭ جەتىستىگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى:
تەمىرلان اناربەكوۆ ءۇشىن «پافوسپەن» وتكەن ماتچ كەرەمەت بولدى! ول جاراقاتى سالدارىنان العاشقى ەكى كەزدەسۋدى وتكىزىپ العان ەدى. وسىلايشا، 22 جاستاعى قازاقستاندىق چەمپيوندار ليگاسىندا دەبيۋت جاساپ، سونىمەن قاتار 10 بالدىق باعا العان نەبارى ءۇشىنشى قاقپاشى اتاندى، - دەپ جازدى Sofascore وكىلدەرى.
ماتچ جايلى
چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جالپى كەزەڭىندەگى ءۇشىنشى تۋردا «قايرات» پەن كيپردىڭ «پافوسى» 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى. بۇل ويىن اناربەكوۆ ءۇشىن نەگىزگى راۋندتاعى العاشقى ماتچ بولدى. ول قارسىلاستىڭ بەس سوققىسىن قايتارىپ، كوماندانىڭ ەڭ ۇزدىك ويىنشىسى دەپ تانىلدى.
انىقتاما
Sofascore - سلوۆاكيادا نەگىزى قالانعان حالىقارالىق سپورتتىق ستاتيستيكا پلاتفورماسى. پورتال الەم بويىنشا فۋتبولشىلار مەن كلۋبتاردىڭ كورسەتكىشتەرىن ناقتى دەرەكتەر ارقىلى باعالايدى.