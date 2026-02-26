تەمىرجول، اۆتوجول جانە اۆياتسيا سالاسىندا اۋقىمدى جوبالار ىسكە اسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ توراعالىعىمەن كولىك مينيسترلىگىنىڭ القا وتىرىسى ءوتتى. ءىس-شاراعا پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ، ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ وكىلدەرى، ۆەدومستۆوعا قاراستى ۇيىمداردىڭ باسشىلارى جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ءوز سوزىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ر. سكليار القا وتىرىسى ەلىمىزدەگى ساياسي ترانسفورماتسيا جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن ازىرلەۋ اياسىندا ءوتىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قوعامنىڭ بەلسەندىلىگى مەن ساياسي مادەنيەتىن ارتتىرۋ شارالارىن كوزدەيتىن، مەملەكەتىمىزدىڭ دامۋىنىڭ ساپالىق جاڭا دەڭگەيىن بەلگىلەيتىن تۇجىرىمدامالىق جاڭا قۇجات بولىپ سانالادى، - دەدى ول.
جيىندا قاتىسۋشىلار مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋى بويىنشا الداعى كەزەڭگە ارنالعان باسىم باعىتتاردى ايقىندادى.
تەمىرجول سالاسىندا ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، دوستىق - مويىنتى ۋچاسكەسى مەن الماتى ستانساسىنىڭ اينالما تەمىرجول جەلىسى ىسكە قوسىلدى، 1,5 مىڭ شاقىرىمنان استام جول جاڭارتىلدى، شامامەن 320 ميلليون توننا جۇك تاسىمالداندى.
اۆتوموبيل جولدارى سالاسىندا 13 مىڭ شاقىرىمعا جۋىق جولدا قۇرىلىس جانە جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. قىزىلوردا - جەزقازعان ( قىزىلوردا وبلىسى اۋماعىنداعى)، قالباتاۋ - مايقاپشاعاي جانە ۇزىناعاش - وتار جوبالارى اياقتالدى.
ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىندا ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى بويىنشا يكاو ستاندارتتارىنا سايكەستىك دەڭگەيى 95,7 پايىزعا جەتتى. ەلىمىزدەگى اۋەجايلار 30 ميلليوننان استام جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتتى، حالىقارالىق مارشرۋتتار جەلىسى كەڭەيتىلۋدە.
2026 -جىلعا ارنالعان جوسپارلار شەڭبەرىندە تەمىرجول سالاسىندا «داربازا - ماقتاارال»، «مويىنتى - قىزىلجار» جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسى، «التىنكول - جەتىگەن» جانە «بەينەۋ - ماڭعىستاۋ» ۋچاسكەلەرىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ، سونداي-اق «باقتى - اياگوز» جوباسىن جالعاستىرۋ كوزدەلگەن. بۇدان بولەك، ۆوكزالداردى جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ جانە جولاۋشىلار مەن جۇك ۆاگوندارى پاركىن ودان ءارى جاڭارتۋ جوسپارلانعان.
اۆتوجول سالاسىندا جالپى ۇزىندىعى 11 مىڭ شاقىرىمدى قامتيتىن جول قۇرىلىسى مەن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى جالعاسادى. اتاپ ايتقاندا، «قىزىلوردا - جەزقازعان» اۆتوجولىندا (ۇلىتاۋ وبلىسى اۋماعىندا) جۇمىستار جۇرگىزىلەدى. «ورتالىق - باتىس» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ بەلسەندى كەزەڭى باستالادى. سونىمەن قاتار «قاراعاندى - جەزقازعان»، «اقتوبە - قىزىلوردا» جانە «بەينەۋ - سەكسەۋىل» جوبالارىن باستاۋ جوسپارلانعان.
مۋلتيمودالدى تاسىمالدى دامىتۋ ماقساتىندا اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ، ونىڭ ىشىندە ايلاقتاردى رەكونسترۋكتسيالاۋ جانە ءتۇبىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ كوزدەلىپ وتىر.
- اۋە حابتارىن جانە اۆياتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ اياسىندا استانا مەن شىمكەنتتە ەكىنشى ۇشۋ-قونۋ جولاقتارىن سالۋ، الماتى اۋەجايىنىڭ ىشكى رەيستەر تەرمينالىن جانە اقتاۋ اۋەجايىنىڭ پەررونىن رەكونسترۋكتسيالاۋ، اتىراۋ قالاسىندا جاڭا تەرمينال سالۋ، پاۆلودار اۋەايلاعىن جاڭعىرتۋ، ارقالىق اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ، سونداي-اق كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى كۋرورتتىق ايماقتارىنداعى اۋەجايلار قۇرىلىسىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن وتاندىق اۋە كومپانيالارى 9 جاڭا اۋە كەمەسىن ساتىپ الىپ، اۋە پاركىنىڭ سانىن شامامەن 118 بىرلىككە دەيىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاۋدا. بۇل جولاۋشىلار تاسىمالى سىيىمدىلىعىن ارتتىرۋعا، جاڭا حالىقارالىق باعىتتاردى اشۋعا جانە رەيستەر جيىلىگىن كوبەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
القا وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا رومان سكليار كولىك- لوگيستيكا سالاسىن ودان ءارى دامىتۋ بويىنشا قوسىمشا مىندەتتەردى ايقىنداپ، ناقتى تاپسىرمالار بەردى.
