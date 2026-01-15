تەمىر جەتىسپەگەندە بايقالاتىن بەلگىلەر
استانا. قازاقپارات - تەرىنىڭ شامادان تىس بوزارۋى، ەرىننىڭ كوگەرۋى، تىرناقتىڭ سىنعىشتىعى مەن شاشتىڭ ءتۇسۋى، سونداي-اق بور، مۇز نەمەسە توپىراق جەۋگە قۇمارتۋ اعزادا تەمىر جەتىسپەۋىنىڭ كلينيكالىق بەلگىسى بولۋى ىقتيمال. بۇل تۋرالى «گازەتە. Ru»-عا بەرگەن سۇحباتىندا تەراپيەۆت-دارىگەر، پروفپاتولوگ سۆەتلانا بۋرناتسكايا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، تەرىنىڭ بوزارۋى وزدىگىنەن ناقتى دياگنوز قويۋعا جەتكىلىكسىز. ول باسقا شاعىمدارمەن - السىزدىك، ەنتىگۋ، باس اينالۋ، جۇرەك قاعىسىنىڭ جيىلەۋىمەن بىرگە باعالانۋى كەرەك. ەگەر مۇنداي بەلگىلەر ەكى اپتادان ۇزاق ساقتالسا، مىندەتتى تۇردە دارىگەرگە كورىنىپ، جالپى قان تالداۋىن جانە فەرريتين دەڭگەيىن تەكسەرۋ قاجەت.
قاۋىپتى بەلگىلەردىڭ قاتارىنا تۇراقتى شارشاۋ، زەيىننىڭ تومەندەۋى، اۋىز بۇرىشىنداعى جارالار، ءدام سەزۋدىڭ بۇزىلۋى (بور، مۇز، توپىراق جەۋگە اۋەستىك - «پيكا» قۇبىلىسى)، از عانا قوزعالىستا ەنتىگۋ، تاحيكارديا، تەرى مەن شاشتىڭ قۇرعاۋى جاتادى. بۇل سيمپتومداردىڭ اسىرەسە ەتەككىرى كوپ كەلەتىن ايەلدەردە نەمەسە اسقازان- ىشەك جولىنىڭ سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ادامداردا بايقالۋى الاڭداتادى.
مامان سوزىلمالى سترەسس، ۇيقىنىڭ قانباۋى جانە ءومىر ىرعاعىنىڭ جوعارى بولۋى دا تەمىردىڭ سىڭۋىنە كەرى اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. كورتيزول گورمونىنىڭ اسەرىنەن اسقازان مەن ون ەكى ەلى ىشەكتىڭ شىرىشتى قاباتىنىڭ قىزمەتى بۇزىلىپ، تۇز قىشقىلىنىڭ ءبولىنۋى ازايادى. ال بۇل قىشقىل تەمىردىڭ اعزاعا سىڭەتىن تۇرگە اۋىسۋى ءۇشىن قاجەت.
تەمىر تاپشىلىعى جەڭىل دەڭگەيدە بولسا جانە ايقىن انەميا انىقتالماسا، تاماقتانۋدى تۇزەتۋ جەتكىلىكتى بولۋى مۇمكىن. تەمىرگە باي ونىمدەر قاتارىنا سيىر باۋىرى مەن ءتىلى، سيىر ەتى، ۋستريتسا، جاسىمىق، قاراقۇمىق، اسقاباق ءدانى مەن كۇنجىت جاتادى. دارىگەر تەمىر پرەپاراتتارىن زەرتحانالىق دالەلسىز قابىلداۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتتى، ويتكەنى تەمىردىڭ ارتىق مولشەرى اعزا ءۇشىن ۋىتتى.
ساراپشىلار اسىرەسە كۇز-قىس مەزگىلىندە الدىن الۋ ماقساتىندا قان تالداۋىن جانە فەرريتين دەڭگەيىن تەكسەرىپ وتىرۋدى ۇسىنادى.