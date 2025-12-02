تۇمان، كوكتايعاق: قازاقستاننىڭ 16 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات – 2-جەلتوقساندا قازاقستاننىڭ 16 وبلىسىندا كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت.
2-3-جەلتوقساندا تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان تۇسەدى. تۇركىستان قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان.
2-جەلتوقساندا اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان بولادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا كۇندىز كوكتايعاق بولۋى ىقتيمال. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا، سونداي-اق پەتروپاۆل قالاسىندا تۇمان بولادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە، باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇندىز كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا، كوكشەتاۋ قالاسىندا تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا شىعىس، وڭتۇستىك- شىعىس باعىتتاردان 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا كۇندىز شىعىس، وڭتۇستىك- شىعىس جەلى 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. قىزىلوردا قالاسىندا دا مەزگىل-مەزگىل تۇمان بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جانە ورال قالاسىندا تۇمان بولۋى ىقتيمال.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى اۋداندارىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. قاراعاندى قالاسىندا دا كەي كەزدەرى تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، باتىسى جانە شىعىسىندا، پاۆلودار قالاسىندا تۇمان تۇسەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا كۇندىز قاتتى جاڭبىر جاۋادى. وبلىستىڭ سولتۇستىك-شىعىسى مەن ورتالىعىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. اقتاۋ قالاسىندا كۇندىز كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر جاۋادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. قوستاناي قالاسىندا تۇندە كوكتايعاق، تۇمان بولجانادى.
استانا قالاسىندا تۇمان كۇتىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. الاكول كولدەرى اۋدانىندا سولتۇستىك-شىعىس جەلى 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى.
