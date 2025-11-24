تۇمان، كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن: 24-قاراشادا اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 24-قاراشادا اۋا رايىنا بايلانىستى 16 وڭىردە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.
تۇندە اقمولا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان ءتۇسۋ ىقتيمالدىلىعى جوعارى. تۇندە جانە كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى. كوكشەتاۋدا 24-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كوكتايعاق بولىپ، وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا جەل سوعادى، تۇندەگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى.
تۇندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، قوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. سولتۇستىك- باتىستان، باتىستان سوققان جەلدىڭ تۇندەگى ەكپىنى 15-20 م/س، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندەگى ەكپىنى 23 م/س بولادى. پەتروپاۆلدا 24-قاراشادا تۇندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، تۇمان بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. سولتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، تۇندەگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ الماتى وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداپ قار جاۋادى، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ بولجانادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان وڭتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز كەي تۇستا 25 م/س بولادى. وسكەمەندە 24-قاراشادا كۇندىز جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان وڭتۇستىك- باتىسقا ويىسا جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستاعى ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. سەمەيدە 24-قاراشادا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەل ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
پاۆلودار وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 23 م/س قۇرايدى. پاۆلوداردا 24-قاراشادا كۇندىز كوكتايعاق بولىپ، وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س قامتيدى. جەزقازعاندا 24-قاراشادا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.
استانادا 24-قاراشادا كوكتايعاق، تۇمان بولادى دەپ بولجانادى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا جەل سوعادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. قوستانايدا 24-قاراشادا تۇندە كوكتايعاق بولادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) ، كوكتايعاق، تۇمان بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. قاراعاندىدا 24-قاراشادا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، تۇمان بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋداندارىنداعى ەكپىنى 17-22 م/س بولادى. تالدىقورعاندا 24-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەن تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.
24-25-قاراشادا جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى. وڭتۇستىك- شىعىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا جەل سوعادى، 25-قاراشادا كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. تارازدا 24-25-قاراشادا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى.
ايتا كەتەيىك، س ق و-دا بيىل قاراشا ايىندا رەكوردتىق تەمپەراتۋرالىق كورسەتكىشتەر جاڭارتىلدى.