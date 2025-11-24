ق ز
    09:06, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    تۇمان، كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن: 24-قاراشادا اۋا رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 24-قاراشادا اۋا رايىنا بايلانىستى 16 وڭىردە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.

    метель, снег, погода, люди, ауа райы, қар, боран, адамдар
    فوتو: Kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.

    تۇندە اقمولا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان ءتۇسۋ ىقتيمالدىلىعى جوعارى. تۇندە جانە كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى. كوكشەتاۋدا 24-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كوكتايعاق بولىپ، وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا جەل سوعادى، تۇندەگى ەكپىنى - 15-20 م/س.

    تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى.

    تۇندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، قوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. سولتۇستىك- باتىستان، باتىستان سوققان جەلدىڭ تۇندەگى ەكپىنى 15-20 م/س، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندەگى ەكپىنى 23 م/س بولادى. پەتروپاۆلدا 24-قاراشادا تۇندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، تۇمان بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. سولتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، تۇندەگى ەكپىنى - 15-20 م/س.

    تۇندە جانە تاڭەرتەڭ الماتى وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.

    تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداپ قار جاۋادى، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ بولجانادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان وڭتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز كەي تۇستا 25 م/س بولادى. وسكەمەندە 24-قاراشادا كۇندىز جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان وڭتۇستىك- باتىسقا ويىسا جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.

    تۇندە اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستاعى ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. سەمەيدە 24-قاراشادا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەل ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.

    پاۆلودار وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 23 م/س قۇرايدى. پاۆلوداردا 24-قاراشادا كۇندىز كوكتايعاق بولىپ، وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.

    تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.

    ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س قامتيدى. جەزقازعاندا 24-قاراشادا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.

    باتىس قازاقستان وبلىسىندا جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.

    استانادا 24-قاراشادا كوكتايعاق، تۇمان بولادى دەپ بولجانادى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا جەل سوعادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭگى ەكپىنى - 15-20 م/س.

    تۇندە قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. قوستانايدا 24-قاراشادا تۇندە كوكتايعاق بولادى.

    قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) ، كوكتايعاق، تۇمان بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. قاراعاندىدا 24-قاراشادا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، تۇمان بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭگى ەكپىنى - 15-20 م/س.

    تۇندە جانە تاڭەرتەن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋداندارىنداعى ەكپىنى 17-22 م/س بولادى. تالدىقورعاندا 24-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەن تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.

    قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.

    24-25-قاراشادا جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى. وڭتۇستىك- شىعىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا جەل سوعادى، 25-قاراشادا كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. تارازدا 24-25-قاراشادا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى.

    ايتا كەتەيىك، س ق و-دا بيىل قاراشا ايىندا رەكوردتىق تەمپەراتۋرالىق كورسەتكىشتەر جاڭارتىلدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
