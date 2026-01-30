تۇمان، جەل، كوكتايعاق: قازگيدرومەت 30-قاڭتارداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 30-قاڭتاردا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا-رايى ساقتالادى. تەك ەلدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ وتۋىمەن قار، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇمان، كوكتايعاق بولجانادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، ورتالىعىندا كوكتايعاق، تۇمان بولادى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى.
تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىن، شىعىسىن، ورتالىعىن تۇمان باسادى. ايماقتىڭ ورتالىعىندا جاياۋ بۇرقاسىن بولىپ، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، سونداي-اق ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان بولادى.
تۇمان شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىن، وڭتۇستىگىن جانە ورتالىعىن دا باسادى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان بولىپ، جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز اياگوز اۋدانىندا ەكپىنى 15-18 م/س جەتەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن بولجانعان. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، ەكپىنى 25 م/س بولادى.