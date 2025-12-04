تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى: استانا مەن 14 وڭىردە كۇن رايى بۇزىلادى
سينوپتيكتەر 4-جەلتوقسان كۇنى ەلوردا مەن 14 وڭىردە اۋا رايى بۇزىلاتىنىن ەسكەرتتى. ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇمان تۇسەدى، كوكتايعاق بولادى، قار جاۋىپ، بوران سوعادى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت».
استانادا كەي ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى، كوكتايعاق بولادى.
اقمولا وبلىسىندا تۇندە قار جاۋادى، كۇندىز جاڭبىر، قار جاۋادى. سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا بۇرقاسىن سوعادى. باتىسىندا، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى، كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا 15-20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، قار جاۋادى، كوكتايعاق بولادى، بۇرقاسىن سوعادى. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. تۇندە سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جەل 15-20 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى، كۇندىز دە 15-20 م/س، وڭتۇستىگىندە 23 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى.
قوستاناي وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى، باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر، قار جاۋادى، بۇرقاسىن سوعادى، كوكتايعاق بولادى. كۇندىز باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جەل 15-20 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى.
قاراعاندى وبلىسىندا تۇندە باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا قار جاۋادى، بۇرقاسىن سوعادى، كوكتايعاق بولادى. كۇندىز سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىگى، شىعىسى جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. كۇندىز سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا 15-18 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا سولتۇستىگى، شىعىسى جانە ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىندا باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋادى، قار جاۋادى، بۇرقاسىن سوعادى، كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
اقتوبە وبلىسىندا باتىسى، شىعىسى جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك-باتىسى مەن ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
اتىراۋ وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىگى، باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
قىزىلوردا وبلىسىندا كۇندىز وڭتۇستىگىندە كوكتايعاق بولادى، سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
تۇركىستان وبلىسىندا سولتۇستىگى، وڭتۇستىگى جانە تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. تاۋلى اۋدانداردا جەل 15-20 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى.