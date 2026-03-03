تۇمان ءتۇسىپ، جەل ەكپىنى كۇشەيەدى: 3-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. قازاقپارات – 3-ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform «قازگيدرومەت» ر م ك-نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا تۇندە قالىڭ قار جاۋادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋ بوكتەرىندە تۇمان ءتۇسىپ، جولداردا كوكتايعاق بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. سونىمەن قاتار سولتۇستىك- شىعىستان جانە شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى. الماتى قالاسىندا 3-ناۋرىزدا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق كۇتىلەدى. قونايەۆ قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان مەن كوكتايعاق ساقتالادى، جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس ايماقتارىندا تۇمان تۇسەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا كوكتايعاق، باتىسى، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان بايقالادى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە شىعىس بولىكتەرىندە شاڭدى داۋىل سوعادى. جەل وڭتۇستىكتەن جانە وڭتۇستىك- باتىستان سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س ارالىعىندا بولادى. اتىراۋ قالاسىندا 3-ناۋرىزدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى، كۇندىز كەي ۋاقىتتا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى، جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س بولادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس ايماقتارىندا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى. قاراعاندى قالاسىندا 3-ناۋرىزدا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولۋى ىقتيمال.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە كوكتايعاق، ال باتىسى، سولتۇستىك- شىعىسى جانە ورتالىعىندا تۇمان بولادى. اقتاۋدا 3-ناۋرىزدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندە جانە ورتالىق ايماقتارىندا جولداردا كوكتايعاق پەن تۇمان كۇتىلەدى.
استانادا 3-ناۋرىزدا تۇندە جانە كۇندىز از مولشەردە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى دەپ بولجانۋدا. جەل وڭتۇستىك-باتىستان سوعىپ، تۇنگى ەكپىنى 15-18 م/س جەتەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن شىعىسىندا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن ساقتالادى. سونىمەن قاتار وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. تۇندە كەي ۋاقىتتا قار قالىڭ جاۋىپ، تۇمان مەن كوكتايعاق بايقالادى. تاۋلى اۋدانداردا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. تاراز قالاسىندا 3-ناۋرىزدا كەي ۋاقىتتا تۇمان مەن كوكتايعاق بولادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندە كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15-18 م/س بولادى.
تۇندە تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر مەن قار)، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى، وڭتۇستىگى جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان تۇسەدى. كۇندىز تاۋ اسلۋلارىندا سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى. شىمكەنت قالاسىندا 3-ناۋرىزدا ءتۇننىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر مەن قار)، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى دەپ بولجانۋدا. تۇركىستان قالاسىندا 3 ناۋرىزدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جەل وڭتۇستىك- شىعىستان وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. وسكەمەن قالاسىندا 3-ناۋرىزدا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
اباي وبلىسىندا 3-ناۋرىزدا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن سوعادى دەپ بولجانۋدا. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە ورتالىعىندا وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. سەمەي قالاسىندا دا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، كوكتايعاق پايدا بولادى، ال سولتۇستىك پەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل كۇندىز وڭتۇستىك- باتىستان سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س شاماسىندا بولادى. قوستاناي قالاسىندا 3-ناۋرىزدا كۇندىز كوكتايعاق، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس ايماقتارىندا كوكتايعاق، ال باتىس، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك بولىكتەرىندە تۇمان بولادى. ورال قالاسىندا 3-ناۋرىزدا كۇندىز كوكتايعاق پەن تۇمان كۇتىلەدى.
اقمولا وبلىسىندا تۇندە، سونداي-اق كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى، وڭتۇستىگى جانە شىعىسىندا ازداپ قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن سوعادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك جانە شىعىس ايماقتاردا وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك، شىعىس، ورتالىق جانە تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتا تۇمان مەن كوكتايعاق بايقالادى. وبلىستىڭ شىعىسىنداعى تاۋلى ايماقتاردا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، ال الاكول كولدەرى اۋدانىندا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. تالدىقورعان قالاسىندا 3 ناۋرىزدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
بۇدان بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، قازگيدرومەت ءساۋىر ايىنداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.