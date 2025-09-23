تۇماۋدى ەمدەۋدە ليمون مەن سارىمساق ءتيىمدى ەمەس - دارىگەر
ليمون مەن سارىمساق تۇماۋدىڭ الدىن الۋ مەن ەمدەۋدە ءتيىمدى ەمەس، دەپ مالىمدەدى تەراپەۆت كايۆان حان. ول HuffPost باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي ماۋسىمىنا دۇرىس دايىندالۋدىڭ 5 قادامىن اتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، كۇزدە اعزانى قورعاۋدىڭ ەڭ ماڭىزدىسى - كۇن سايىن جەتكىلىكتى ۇيىقتاۋ. دارىگەر تەرەڭ ۇيقى سيتوكيندەردىڭ، سونداي-اق ينفەكسيامەن كۇرەسەتىن جاسۋشالار مەن انتيدەنەلەردىڭ ءتۇزىلۋىن رەتتەيتىنىن ءتۇسىندىردى.
سونداي-اق ول ۆيرۋستىڭ تارالۋىن بولدىرماۋ ءۇشىن قولدى ءجيى جۋىپ تۇرۋعا جانە يممۋنيتەتتى نىعايتۋ ءۇشىن دۇرىس تاماقتانۋعا شاقىردى. بۇل رەتتە مامان تەك بەلگىلى ءبىر دارۋمەندەرى بار 2-3 ونىمگە بايلانىپ قالماۋ كەرەگىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ پىكىرىنشە، اعزانىڭ توزىمدىلىگى كوكونىس، جەمىس-جيدەك، كوكشوپ، اقۋىز، ماي جانە كومىرسۋلار كىرەتىن ءارتۇرلى تاعام راتسيونىندا جوعارى بولادى.
بۇدان بولەك، حان سۋىق تيگەن بەلگىلەردى كۇتپەي-اق ىستىق تۇسىرەتىن دارىلەردى، مۇرىنعا ارنالعان سپرەيلەر مەن تاماق اۋىرسىنۋىنا قارسى قۇرالداردى الدىن الا الىپ قويۋدى، سونداي-اق تۇماۋعا قارسى ۆاكسينا سالدىرۋدى ۇسىندى. وعان ەڭ قولايلى ۋاقىت - قىركۇيەك، ويتكەنى ول كەزدە سىرقاتتانۋ دەڭگەيى تومەن.