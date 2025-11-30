تۇماۋدىڭ جاڭا ءتۇرى ەۋروپادا الاڭداۋشىلىق تۋدىرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى تۇماۋ ماۋسىمى بىرنەشە اپتا بۇرىن باستالدى، ال ۆيرۋستىڭ جاڭا نۇسقاسى دارىگەرلەر اراسىندا الاڭداۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Euronews.
بيىل H3N2 ۆيرۋسىنىڭ (گونكونگ تۇماۋى) جاڭا نۇسقاسى، K كىشى توبى دارىگەرلەر مەن كوپشىلىكتى اۋرەگە سالدى.
العاشقى زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا، جاڭا تۇماۋ بۇرىنعى تۇماۋ شتامدارىنا قاراعاندا الدەقايدا وڭاي جۇعاتىنىن كورسەتەدى. سوندىقتان ساراپشىلار جاعدايدىڭ سانى ادەتتەگى تۇماۋ ەپيدەمياسى كەزىندەگىگە قاراعاندا شامامەن 20 پايىزعا كوپ بولادى دەپ بولجام جاساعان.
گەرمانياداعى روبەرت كوح ينستيتۋتى قاراشا ايىنىڭ ورتاسىنا دەيىن وسى ماۋسىمدا تۇماۋدىڭ بىرنەشە راستالعان جاعدايىن، سونىڭ ىشىندە A (H3N2) ۆيرۋسىن جۇقتىرۋ جاعدايىن تىركەدى. دەگەنمەن ينستيتۋتتىڭ مالىمەتى بويىنشا، ءالى كۇنگە دەيىن جاعدايدىڭ كۇرت ءوسۋى بايقالماعان.
قازىر وندا تۇماۋدىڭ 129 جاعدايى رەسمي تۇردە تىركەلگەن (وتكەن ماۋسىمنىڭ وسى كەزەڭىندە 68 جاعداي تىركەلگەن). گيگيەنا جانە قورشاعان ورتا ينستيتۋتى قالادا تۇماۋعا بايلانىستى ءۇش ءولىم جاعدايىن تىركەدى. جالپى رەسپۋبليكالىق كورسەتكىش قازىر 11 گە جەتتى.
ۇلى بريتانيانىڭ ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتىنىڭ باسشىسى دجيم ماكي «بۇل قىس ءبىزدىڭ قىزمەتكەرلەرىمىز باستان كەشىرگەن ەڭ قيىن قىستىڭ ءبىرى بولاتىنىنا كۇمان جوق» دەپ مالىمدەدى.
اۋستراليادا جاڭا سىرقات ەرەكشە اۋىر تۇماۋ ەپيدەمياسىنا اكەلىپ سوقتى، زەرتحانالىق راستالعان 400000 نان استام جاعداي تىركەلدى. بۇل - بۇرىن-سوڭدى بولماعان ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
بەلگىلەرى COVID- كە ۇقساس
جاڭا H3N2 نۇسقاسىنىڭ تيپتىك بەلگىلەرىنە كەلەتىن بولساق، دەنە تەمپەراتۋراسى كوتەرىلەدى. ءتىپتى ورتاشادان جوعارىعا دەيىن وزگەرۋى مۇمكىن جانە كوبىنەسە قاتتى السىزدىكپەن بىرگە جۇرەدى.
اۋرۋدىڭ وسى نۇسقاسىنا قاتىستى كوپتەگەن ادام قاتتى اۋىرسىنۋ مەن سىرقىراۋدى ايتىپ، شاعىمدانادى. كەيبىر بەلگىلەر COVID-19 بەلگىلەرىنە ۇقساس بولعاندىقتان، دارىگەرلەر ءدال دياگنوز قويۋ ءۇشىن جەدەل تەكسەرۋدەن ءوتۋدى ۇسىنادى.
H3N2 كەزىندەگى قالتىراۋ باسقا بەلگىلەرمەن قاتار كەلگەندە كۇشەيەدى. سونىمەن قاتار كەيدە تۇماۋدىڭ باسقا شتامدارىنا ۇقساس تۇراقتى جوتەل بايقالادى.
كىم ەرەكشە قاۋىپ توبىندا؟
كەز كەلگەن باسقا تۇماۋ سياقتى جاڭا نۇسقاسى دا اۋىر سىرقاتتانۋعا اكەلۋى مۇمكىن. ەگدە جاستاعى ادامدار مەن قوسىمشا سىرقاتى بار ادامدار ەرەكشە ءقاۋىپ توبىندا.
ساراپشىلار ماۋسىمدىق تۇماۋ مەن H5N1 قۇس تۇماۋى ۆيرۋسىن قاتار جۇقتىرۋ جاعدايىنا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر.
ۆيرۋستاردىڭ گەنەتيكالىق سەگمەنتتەرمەن الماسۋى ادامنان- ادامعا بەرىلۋى مۇمكىن جاڭا نۇسقالاردىڭ پايدا بولۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
بۇل قاۋىپ قىستا جوعارى، سەبەبى ۆيرۋستىڭ ەكى ءتۇرى دە وسى ۋاقىتتا جيى تارالادى.
ۆاكسيناتسيا قورعايدى
ۆاكسيناتسيا قازىرگى ۋاقىتتا اينالىمداعى ۆيرۋستارعا تولىعىمەن جارامسىز بولسا دا، ەڭ جاقسى قورعانىس ءتۇرى بولىپ قالا بەرەدى. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جاڭا ۆيرۋستىڭ پايدا بولۋى ۆاكسيناتسيانىڭ تيىمدىلىگى تومەندەيدى دەگەندى بىلدىرمەيدى.
ۇلى بريتانيادان الىنعان العاشقى دەرەكتەر مۇنى راستادى. سونىمەن قاتار ۆاكسينالار باسىم شتامعا ءدال سايكەس كەلمەسە دە، اۋرۋدىڭ اۋىر ءتۇرىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتە الادى. ۆاكتسيناتسيا تەك H3N2-دەن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار H1N1 جانە B تۇماۋىنان دا قورعايدى.
سوندىقتان وتكەن اپتادا ەۋروپالىق اۋرۋلاردى باقىلاۋ ورتالىعى قاۋىپ توبىنداعى ادامداردى مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك ۆاكسيناتسيالاۋعا شاقىردى.
ۆاكسيناتسيا جونىندەگى تۇراقتى كوميتەتتىڭ ۇسىنىسىنا سايكەس، بۇل 60 جاستان اسقان ادامدار، سوزىلمالى اۋرۋمەن اۋىراتىندار، جۇكتى ايەلدەر، قارتتار ءۇيىنىڭ تۇرعىندارى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن ەرەكشە وزەكتى بولىپ قالا بەرەدى.
ۆيرۋسولوگ جانە گامبۋرگ-ەپپەندورف ۋنيۆەرسيتەتى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۋرۋحانا گيگيەناسى كافەدراسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، پروفەسسور يوحاننەس كنوبلوح قوسىمشا قورعانىس رەتىندە كەز كەلگەن ادامعا كوپشىلىك اراسىندا نەمەسە قوعامدىق كولىكتە FFP2 ماسكاسىن ەكى قاباتتاپ كيۋگە كەڭەس بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، س ق و- دا ءبىر اپتادا «گونكونگ تۇماۋىن» جۇقتىرعاندار سانى ەكى ەسە ارتتى.
