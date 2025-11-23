تۇماۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قانداي جەمىستەردى ءجيى تۇتىنعان ءجون
دارۋمەندەر مەن انتيوكسيدانتتار جرۆي اۋرۋلارىنىڭ الدىن الۋعا جانە سۋىق مەزگىلدە اعزانى قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەدى. بۇل تۋرالى نۋتريتسيولوگ دارىگەرلەر ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
اس مازىرىنە تسيترۋستى جەمىستەردى - اپەلسين، ليمون، ماندارين جانە گرەيپفرۋت قوسقان ءجون. قۇرامىندا س دارۋمەنى جوعارى بولعاندىقتان، بۇل جەمىستەر يممۋندىق جۇيەنى كۇشەيتىپ، كوللاگەن سينتەزىن ىنتالاندىرادى، سونداي-اق ءتىننىڭ جازىلۋىن جىلدامداتىپ، شىرىشتى قابىقتاردى نىعايتادى، ينفەكتسيالاردىڭ اعزاعا ەنۋىنە جول بەرمەيدى.
- س دارۋمەنىنىڭ نەگىزى كوزى - كيۆي جەمىسى، ونىڭ قۇرامىندا سونداي-اق انتيوكسيدانتتار مەن تالشىقتار كوپ، ال ولار يممۋنيتەتكە اسەر ەتەتىن ىشەك ميكروبيوتاسىنىڭ دەنساۋلىعى ءۇشىن ماڭىزدى. اناردىڭ دا قابىنۋعا قارسى ەمدىك ەرەكشەلىگى بار، ول قان اينالىمىن جاقسارتادى جانە قۇرامىندا ۆيرۋسقا قارسى اسەر ەتەتىن پوليفەنولدار بار، - دەدى نۋتريتسولوگ اللا پورحۋن گازەتا. ru باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، سونىمەن قاتار جرۆي كەزىندە باناننىڭ، الما مەن قۇرمانىڭ دا پايداسى مول.
- كالييگە باي بانان دەنە قىزۋى كوتەرىلگەندە سۋ-تۇز تەڭگەرىمىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى، ال قۇرامىندا پەكتين مولشەرى جوعارى الما ىشەك جۇمىسىن قالىپقا كەلتىرەدى، بۇل يممۋندىق رەاكتسياعا وڭ اسەر ەتەدى. ال قۇرمانىڭ قۇرامىنداعى ا، س، ر دارۋمەندەرى، سونداي-اق يود پەن ماگني قابىنۋعا قارسى وڭ اسەر ەتەدى جانە قان تامىرلارىن كۇشەيتەتىن قاسيەتى بار، - دەيدى دارىگەر.
سونىمەن قاتار پاپايا، كارامبولا، فەيحوا جانە ليچي سياقتى ەكزوتيكالىق جەمىستەردىڭ پايداسى كوپ. كارامبولا انتيوكسيدانتتىق قاسيەتكە يە س جانە ا دارۋمەندەرىنە باي، پاپايادا س جانە ا دارۋمەندەرىنەن باسقا، اس قورىتۋدى جاقسارتاتىن جانە تىندەردىڭ قالپىنا كەلۋىنە ىقپال ەتەتىن پاپاين فەرمەنتى بار، ليچيدە انتيوكسيدانتتار، ال فەيحوادا يود كوپ.
دارىگەر اس مازىرىنە جيدەكتەردى قوسۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن جانە ولاردى كونسەرۆىلەنگەن تۇرىندە دە تۇتىنۋعا بولاتىنىن ايتتى. مىسالى، تاڭقۋراي مەن قاراقات توسابى قان تامىرلارىن نىعايتۋعا جانە قابىنۋدى ازايتۋعا كومەكتەسەتىن پوليفەنولدار مەن باسقا دا بيولوگيالىق بەلسەندى زاتتاردان تۇرادى.
ازامات قويشىعارا