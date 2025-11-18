تۇماۋدان قالاي ساقتانۋ كەرەك - مامان كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ماۋسىمدىق تۇماۋ بەلسەندى تاراپ جاتىر. مۇنىڭ سەبەبىن ينفەكسيونيست ماديار ەرمەك ۇلى تارقاتىپ ءتۇسىندىردى.
- بۇل - جىل سايىن كۇز-قىس مەزگىلىندە اينالىمدا جۇرەتىن، بۇرىننان بەلگىلى H3N2 شتاممىنا جاتاتىن ماۋسىمدىق A تۇماۋى، - دەدى ينفەكسيونيست.
دارىگەر ناۋقاستاردا ءجيى كەزدەسەتىن بەلگىلەردى اتادى.
- ول - دەنە قىزۋىنىڭ كوتەرىلۋى، مۇرىننىڭ بىتەلۋى، السىزدىك، جوتەل. اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان ناۋقاستىڭ جاعدايىنا قاراي ەمدەۋ حاتتاماسىنا سايكەس ەم جۇرگىزىلەدى. ج ر ۆ ي، تۇماۋدىڭ ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىمىندا قالالىق ەمحانالاردا سۇزگى ءبولىمى جۇمىس جاسايدى. جەڭىل جاعدايداعى ناۋقاستار، اۋىرعانىنا 1-2 كۇن بولعان جانە قوسالقى اۋرۋلارى بولماعان جاعدايدا ەمحاناعا جۇگىنە الادى، - دەدى ماديار ەرمەك ۇلى.
ينفەكسيونيست الدىن الۋ شارالارىنا ءمان بەرۋگە شاقىردى.
- جەكە باس گيگيەناسىن ساقتاۋ ماڭىزدى. مەكتەپ وقۋشىلارى مەن ەرەسەك ادامدار قولىن ءجيى سابىنداپ جىلى سۋمەن جۋۋى، اۋىز قۋىسىن شايۋى، ءۇيدى جەلدەتىپ وتىرۋى كەرەك. بالانى جاسىنا ساي قۇنارلى تاماقتاندىرىپ، جىلى سۋدى كوبىرەك ىشكىزۋ قاجەت، - دەدى مامان.
دارىگەر دارۋمەندەردى قولدانۋعا قاتىستى كەڭەس بەردى.
- اعزادا تاپشىلىق بولعاندا عانا دارۋمەن ءىشۋ كەرەك. نۇسقاماسىز ءدارى قابىلداۋعا بولمايدى، - دەپ ايتتى ماديار ەرمەك ۇلى.
مامان ماۋسىمدىق جاعدايعا بايلانىستى ءدارى تاپشىلىعى بولىپ جاتقانىن جاسىرمادى.
- جاقىندا ءدارىحانالاردان وسەلتاميۆيردى تاپپادىم. بۇل - بىزگە قاجەت ءدارى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءدارىحانالارعا رەۆيزيا جاساپ، قاجەت دارىلەردى كوبەيتۋى كەرەك. اتا-انالار الماتىدان، جان-جاقتان قاراپ، الىپ جاتىر. مۇنداي جاعداي بولماۋى كەرەك. وسال توپتارعا، ەسەپتە تۇرعان جاندارعا، 5 جاسقا دەيىنگى بالالارعا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋ، مۇمكىن بولسا، باعاسىن ءتۇسىرۋ قاجەت، - دەدى ينفەكسيونيست.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مينيسترلىك جرۆي بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۇراقتى ەكەنىن حابارلادى.