تۇماۋ كەزىندە كۇن سايىن ايران ءىشۋ نەسىمەن پايدالى؟ دارىگەر كەڭەس بەردى
تۇماۋ كەزىندە كۇن سايىن ايران ءىشۋ نەسىمەن پايدالى؟ بۇل تۋرالى رەسەيلىك دارىگەر اندرەي تياجەلنيكوۆ ايتىپ بەردى، - دەپ حابارلايدى «دوكتور پيتەرگە» سىلتەمە جاساپ.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، يممۋنيتەتتى قالىپتا ۇستاۋ ءۇشىن كۇندەلىكتى نەمەسە اپتاسىنا 4-5 رەت قىشقىل ءسۇت ونىمدەرىن تۇتىنعان پايدالى.
«قانتسىز، پروبيوتيكتەرى بار ونىمدەردى ىشكەن پايدالىراق. مىسالى، ۇيىقتاردان بۇرىن ءبىر ستاقان ايران ءىشۋ نەمەسە تاڭعى اسقا قانتسىز يوگۋرت جەۋ جەتكىلىكتى. مۇنداي ونىمدەردى بىرنەشە اپتا بويى تۇراقتى تۇردە قولدانۋ اعزانىڭ قورعانىس كۇشىن نىعايتۋعا كومەكتەسەدى»، - دەيدى ول.
الايدا كەيبىر دارىگەرلەر تۇندە ايران ىشۋگە قاتىستى باسقا پىكىر ايتادى. كەيبىر ماماندار تۇندە تاماقتانباعان دۇرىس دەپ ەسەپتەيدى.
ەندوكرينولوگ زۋحرا پاۆلوۆا تۇندە سۋدان باسقا تاعامداردى جەۋگە بولمايتىنىن ەسكەرتەدى. ايراننىڭ ينسۋلين يندەكسى جوعارى بولعاندىقتان، تۇندە ونى ءىشۋ ۇيقى بارىسىندا قانداعى قانتتىڭ كۇرت تومەندەۋىنە اكەلىپ، سادارىنان تاڭەرتەڭ كۇرت جوعارىلاۋى مۇمكىن. بۇل ۋاقىت وتە كەلە اشقارىنداعى گليۋكوزا دەڭگەيىنىڭ بۇزىلۋىنا جانە پرەدديابەتتىك جاعدايلارعا اكەپ سوعۋى ىقتيمال.
گينەكولوگ ەكاتەرينا ۆولكوۆا دا تۇندە كەفير ءىشۋدى ۇسىنبايدى، اسىرەسە سالماق جوعالتۋ ماقساتىندا جۇرگەندەرگە. تۇندە لاكتوزاعا باي ونىمدەر ىشەكتەگى فەرمەنتاتسيانى كۇشەيتىپ، ينسۋليننىڭ ءبولىنۋىن ارتتىرۋى مۇمكىن. بۇل مايدىڭ، اسىرەسە ءىش مايىنىڭ جينالۋىنا ىقپال ەتەدى.