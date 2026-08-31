تەلەفونىڭىزعا قىسقا ۋاقىتتا كوپ حابارلاما كەلسە، الاياقتار بولۋى مۇمكىن - پوليتسيا
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى ازاماتتارعا تەلەفون نومىرىنە جاپپاي SMS- حابارلامالار كەلەتىن « SMS - بومبينگ» جاعدايىندا ساقتىق شارالارىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
- SMS - بومبينگ كەزىندە تەلەفونعا قىسقا ۋاقىت ىشىندە كوپتەگەن حابارلاما كەلۋى مۇمكىن. ولاردىڭ اراسىندا ءارتۇرلى سەرۆيستەرگە تىركەلۋ تۋرالى حابارلامالار، جارنامالىق ۇسىنىستار جانە كىرۋدى راستاۋ كودتارى بولۋى ىقتيمال،-دەلىنگەن اقپاراتتا.
وسىنداي جاعدايدا الاياقتار تەلەفون ارقىلى وزدەرىن ۇيالى بايلانىس وپەراتورىنىڭ قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرادى. ول جاپپاي SMS شابۋىلدى انىقتاعانىن حابارلاپ، ابونەنتكە «انتيسپام» قىزمەتىن قوسۋدى ۇسىنىپ، كەلگەن SMS كودتى ايتۋدى سۇراۋى مۇمكىن.
- SMS ارقىلى كەلگەن راستاۋ كودىن باسقا ادامدارعا بەرمەڭىز. مۇنداي كودتار اككاۋنتقا كىرۋدى نەمەسە بەلگىلى ءبىر وپەراتسيانى راستاۋ ءۇشىن پايدالانىلۋى مۇمكىن. ەگەر تەلەفونعا قىسقا ۋاقىت ىشىندە كوپ مولشەردە حابارلاما كەلسە سابىر ساقتاپ، كەلگەن كودتاردى ەشكىمگە حابارلاماڭىز. قاجەت بولعان جاعدايدا تەلەفوندى ۋاقىتشا اۆيارەجيمگە اۋىستىرىڭىز. موبيلدى بايلانىس وپەراتورىنا حابارلاسىپ، جاعداي تۋرالى اقپارات بەرىڭىز،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ەگەر SMS كود بوگدە ادامعا ايتىلىپ قويسا، ءتيىستى سەرۆيسكە، بانككە نەمەسە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا دەرەۋ حابارلاسقانىڭىز ءجون.